Chiquis Rivera habla de las críticas a su programa “Chiquis sin filtro”

Chiquis Rivera está viviendo bajo el lema de su programa: sin filtros ni tapujos.

La hija mayor de la fallecida cantante Jenni Rivera fue abordada por un grupo de periodistas en el aeropuerto de Ciudad de México, quienes le hicieron varias preguntas sobre su programa de VIX, Chiquis sin filtro”, y los numerosos temas que aborda, algunos más controversiales que otros desde una perspectiva conservadora. Estos incluyen aspectos de su vida, la de su familia, sus relaciones, su aborto espontáneo y la pérdida de su madre.

Empoderada y segura de sí misma, Rivera respondió al torrente de preguntas lanzadas por los periodistas, enfrentando las críticas que ha recibido por mostrarse tan abiertamente ante el mundo a través de la serie.

“No es nada nuevo lo de las críticas. La diferencia ahora es que no me importa. Me siento muy yo. Me caigo muy bien y quiero que las personas que me van a querer y me van a aceptar tal y como soy”, dijo Chiquis, mostrándose muy capaz de resistir cualquier comentario, bueno o malo.

“No tengo miedo de mostrar la mujer que soy y hablar de temas que son tabú, pero todas pensamos de las cosas que yo hablo. Yo nomas, las digo”, agregó la intérprete de “Abeja Reina”.

¿De qué trata la serie de Chiquis?

“Chiquis sin filtro” es el revelador programa de Chiquis Rivera, que ofrece una mirada íntima y sin censura a su vida personal.

A través de ese espacio, la cantante aborda temas profundamente personales. Con una narrativa sincera y sin restricciones, Chiquis comparte su experiencia y vulnerabilidad, desafiando las normas convencionales y ofreciendo una perspectiva auténtica de su día a día. El programa ha capturado la atención por su valentía al enfrentar y discutir temas delicados con total transparencia.

El aborto espontáneo de Chiquis

En “Chiquis sin filtro”, la cantante revela detalles íntimos sobre su aborto espontáneo. A través de la serie, Chiquis comparte su experiencia personal con franqueza, abordando el dolor emocional y los desafíos que enfrentó durante este difícil momento.

Su decisión de hablar abiertamente sobre el aborto brinda una perspectiva sincera y valiente, ofreciendo apoyo a quienes han pasado por situaciones similares y mostrando su resiliencia frente a la adversidad.

