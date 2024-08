Dueños del club Pulse no enfrentarán cargos de homicidio involuntario por el tiroteo de 2016

Un nuevo informe del Departamento de Policía de Orlando indicó que los expropietarios del club nocturno Pulse fueron absueltos de los cargos de homicidio involuntario en relación con el tiroteo masivo de junio de 2016 en Orlando, Florida.

La policía inició una investigación sobre posibles cargos criminales contra Barbara y Rosario Poma, los propietarios anteriores de Pulse, hace más de un año, informó Fox 35.

La investigación incluyó entrevistas con 23 personas que instaron a la policía a acusar a los Poma de homicidio por acusaciones de violaciones del código y renovaciones no permitidas que, según algunas personas, pueden haber sido un factor en el alto número de muertos, informó el medio.

Las acusaciones incluían que la policía no tuvo acceso a los planos del edificio durante la situación de rehenes que duró tres horas, que se realizaron renovaciones no permitidas en el club nocturno, que Pulse tenía un historial de violaciones de ocupación, que el club nocturno operaba con un permiso designado para un restaurante y bar en lugar de un club y que hubo fallas de seguridad.

Barbara Pama, una de las anteriores propietarias del club Pulso de Orlando. Crédito: John Raoux | AP

¿Qué arrojó la investigación sobre el tiroteo en el club Pulse?

Sin embargo, la policía descubrió en su investigación que no es un procedimiento estándar que los agentes tengan acceso inmediato a los planos de los locales de negocios privados, bares y clubes y que el hecho de no tener este acceso no limitó la respuesta de las fuerzas del orden al tiroteo. La policía también observó que un agente que había trabajado fuera de servicio en Pulse proporcionó un plano exacto en ese momento.

La investigación confirmó que se realizaron renovaciones no autorizadas dentro y fuera del club nocturno. Sin embargo, según el informe, el club nocturno cumplió con las normas de ocupación en el 82% de las inspecciones sin previo aviso realizadas por el Departamento de Bomberos de Orlando entre 2005 y 2016.

El FBI dijo anteriormente que el pistolero que llevó a cabo el tiroteo masivo, Omar Mateen, lo hizo en apoyo de ISIS, matando a 49 personas e hiriendo a otras 53 el 12 de junio de 2016. Mateen fue asesinado después de un enfrentamiento de tres horas con miembros del equipo SWAT.

La policía de Orlando concluyó que ninguna de las acciones de los Poma se realizó con total desprecio por la vida humana y que no podían haber previsto un ataque terrorista en el club nocturno. Además, las autoridades afirmaron que Mateen actuó solo y que los propietarios de Pulse han sido exonerados de cualquier posible responsabilidad penal.

La policía ha cerrado el caso de los Poma, según el informe.

