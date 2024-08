Myrka Dellanos protagoniza enfrentamiento con Verónica Bastos

Una nueva guerra de opiniones se formó durante la más reciente transmisión del programa “La Mesa Caliente” y en esta ocasión las protagonistas fueron Myrka Dellanos y Verónica Bastos. ¿La razón? Un tema político. ¡Aquí te contamos los detalles!

En medio de una acalorada conversación con respecto a la Convención Nacional Demócrata, ambas famosas no tardaron en mostrar que contaban con opiniones opuestas. Por su parte, la primera en dar su punto de vista fue la ex pareja de Luis Miguel.

“Yo creo que el problema principal de Kamala es que las personas no se van a olvidar de que ella ha estado en el poder los últimos 4 años cuando el país ha estado sufriendo muchísimo, el país no estaba sufriendo lo que sufrió en los últimos 4 años. Y cuando hablan acerca de que queremos ahora la esperanza y salir de la oscuridad, pues están hablando de la oscuridad que acaba de pasar con ella”, expresó Myrka Dellanos, sin miedo al qué dirán.

Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que Verónica Bastos lanzara un contundente mensaje contra la cubana: “Myrka ayer te lo explicábamos, que cuando habla de la oscuridad está hablando de la pandemia, ¿qué culpa tiene el gobierno de este país de la pandemia?”, cuestionó.

La madre de Alexa Dellanos se mostró incómoda ante dicho cuestionamiento, pero no bajó la guardia y contraatacó diciendo: “¿Por qué me hablas a mí, directo Vero? ¿Y Bronca? Yo no soy la única persona que dice esto, debes de leer un poquito para que te informes”.

La tensión entre ambas presentadoras de Telemundo no haría más que aumentar al lanzarse al aire la postura de Bastos: “No, a mí no me digas eso porque yo me informo porque soy una votante que va a votar en noviembre”, indicó.

El altercado se vio disipado por la intervención del resto de conductoras, quienes terminaron por recordar que la Convención Nacional Demócrata representa una conversación tensa para todo el mundo, Verónica Bastos y Myrka Dellanos no fueron la excepción.