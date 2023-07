Verónica Bastos y Mykra Dellanos tienen un nuevo encontronazo en ‘La Mesa Caliente’

Verónica Bastos sigue generando polémica en ‘La Mesa Caliente’, pues nuevamente tuvo un desacuerdo con su compañera Myrka Dellanos y se lo hizo saber de una forma tan clara, que llamó la atención de muchos de los seguidores del show.

Todo surgió a causa de una noticia relacionada con el popular y polémico tratamiento de belleza conocido como “facial vampiro”, que consiste en extraer la sangre de un paciente y posteriormente centrifugarla para sacar el plasma que contiene plaquetas y factores de crecimiento, y finalmente volverla a inyectar a la persona.

“Ahora surge un nuevo caso de VIH relacionado con un popular tratamiento facial que creo que nos hemos hecho todas acá”, comentó la presenta originaria de Filadelfia para presentar la noticia, pero fue interrumpida por la costarricense, quien le pidió que no la incluyera en ese comentario, ya que nunca se ha sometido a un procedimiento estético.

“Yo no, a mí no me agregues en tu lista” comentó Verónica Bastos y tras terminar de dar la nota, comenzaron un debate sobre este procedimiento en el que además de la estadounidense, Aylin Mujica habló de los beneficios del mismo, mientras que Giselle Blondet también reveló que no se ha sometido al “facial vampiro”.

Por otra parte, Verónica Bastos reveló la razón por la que nunca se someterá a un tratamiento estético de ese tipo. “Yo moriré como una pasa, toda arrugada, porque no me hago nada de esas cosas, porque yo creo que debo envejecer de manera natural. Yo le tengo pavor a todas esas agujas, no he llegado ni siquiera al Botox”, señaló.

Internautas apoyan a Verónica Bastos por su comentario

La costarricense no tiene que esforzarse mucho para provocar reacciones adversas por parte de los seguidores de ‘La Mesa Caliente’, pues desde hace meses muchos de ellos están inconformes con la forma en la que conduce el programa, pero en esta ocasión las reacciones en general fueron positivas.

“Muy cierto Vero, tanto Que la critican y Vero dice la verdad, le guste a quien le guste y si no, pues ni modo” y “La Vero entre palabra y palabra se lo dijo en la cara que, ellas no están envejeciendo con dignidad”, fueron algunos de los comentarios que se pudieron leer en redes sociales, respecto a este encontronazo entre las conductoras.

Sigue leyendo: