Verónica Bastos se ausenta nuevamente de ‘La Mesa Caliente’ y explica los motivos

Verónica Bastos sigue generando opiniones divididas por su trabajo como conductora de ‘La Mesa Caliente’, pues cada vez son más numerosos los usuarios que se quejan de las formas que tiene la presentadora con sus compañeras, por ello cuando hace un par de semanas se ausentó del show, muchos celebraron y hasta especularon con que había sido despedida.

No obstante, en aquella ocasión se trató de un problema de salud, que aclaró días después en sus redes sociales y a su regreso dio más detalles sobre el mismo. “Regresé a @lamesacaliente con voz de trueno todavía, pero muyyyyyy feliz de ver a mis hermosas @giselleblondet @myrkadellanos @aylinmujic que me abrazaron diario a la distancia mientras me tomaba todas las medicinas!”, comentó la presentadora.

Sin embargo, a algunos no les cayó nada bien la noticia de su regreso y ahora volverán a estar felices por algunos días, pues la costarricense publicó a través de sus redes sociales que nuevamente estará fuera de ‘La Mesa Caliente’, pero esta vez por motivos completamente distintos.

Y es que a través de su cuenta de Instagram compartió una publicación en la que anunció que se encuentra de vacaciones por Europa junto a su familia, por lo que no podrá estar presente en los estudios de Telemundo.

“París!!! Por fin llegaron las VACACIONES de las Bastos!!!!! #sisters #vacaciones #familytime #love #verano”, ese fue el mensaje con el que acompañó el video en el que se ven algunos de los sitios turísticos más importantes de la capital francesa, además de unas fotografías en las que sale acompañada de sus hermanas.

A través de la cuenta de la misma red social del show varios usuarios mostraron su emoción por la noticia con mensajes como “Qué alegría. Ahora me quedo hasta las 4:00 AM, te felicito Telemundo que la cotorra no está presente”, “A Verónica que se tome unas largas vacaciones sin retorno a Telemundo”, “La tóxica de Verónica Bastos no llegó, hoy me disfruto este programa” y “Qué bueno que no está Verónica”.

