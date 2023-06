Televidentes celebran la ausencia de Verónica Bastos en ‘La Mesa Caliente’

‘La Mesa Caliente’ es un programa que recibe constante retroalimentación por parte de los televidentes a través de sus redes sociales, particularmente de la de la camarita, en la que publican videos de distintos segmentos del show y así se expresaron de la edición del martes, en la que no estuvo presente Verónica Bastos.

Pero muchos de los fanáticos del programa de Telemundo no lamentaron la ausencia de la conductora, sino todo lo contrario. Y es que desde la salida de Alix Aspe y la incorporación de Aylín Mujica, inició una polémica, en la que la periodista costarricense no ha salido muy bien parada ante la audiencia.

Entre las cosas que no les gustan a los internautas de su manera de conducir el programa están que levanta mucho el tono de voz, además de que consideran que interrumpe mucho a sus compañeras y no les permite opinar de forma objetiva.

“Que alegría que no estuvo Verónica, se puede apreciar la diferencia que todas hablaron sin robarse el show como ella”, “hoy fue el mejor programa desde que empezó gracias a que no estuvo Verónica” y “dejen fuera a Verónica hoy ha sido el mejor programa porque no está esa chusma”, fueron algunos de los mensajes que se pudieron leer en las publicaciones de ‘La Mesa Caliente’.

Por otra parte, algunos de los fans del show de Telemundo siguen extrañando a otras de las conductoras, por ejemplo, a Alix Aspe, quien ya no forma parte de la televisora y a Myrka Dellanos, quien se tomó unos días para celebrar el cumpleaños de su hija.

