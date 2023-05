Revelan cuál era el sueldo de Alix Aspe y de cuánto era el supuesto aumento que pedía a Telemundo

La presentadora de televisión Alix Aspe dejó muchos con interrogantes sobre qué sucedió para que saliera del programa ‘La Mesa Caliente’, y, además, de Telemundo, medio de en el que laboró durante más de ocho años.

Rumores indican que su salida surgió por el bajo sueldo que recibía. Según explicó el periodista Javier Ceriani de ‘Chisme No Like’, la mexicana solicitó un aumento de salario pues al parecer tenía una ganancia como reportera y no como presentadora de un programa que se trasmite de lunes a viernes.

“Mira, Elisa, Alix, la que se fue, realmente se fue porque ganaba muy poquito, ganaba como sueldo de reportera, unos $80,000 dólares, después ella pidió 200 y pico porque decía que ya era talento”, dijo Ceriani.

Hace un par de semanas la propia Aspe comunicó en su perfil de Instagram que, ella y Telemundo no habían podido concretar acuerdos por lo que entonces iba a salir del a salir del programa y terminar la relación con el medio de comunicación.

“Ustedes han sido testigos que las últimas semanas han sido de grandes cambios y decisiones en mi vida. Ya no me verán más en ‘La Mesa Caliente’ ni en Telemundo. Como bien saben, esto es un negocio y al momento de negociar mi contrato no pudimos llegar a un acuerdo. Estoy bien, estoy segura y estoy muy ilusionada por lo que viene”, explicó a través de un video que compartió en ese momento.

Alix resaltó en su clip que se iba de la empresa en la que estuvo durante ocho años de su vida y en la que logró aprender muchas cosas y cultivar grandes amistades.

“Tengo más ganas hoy que nunca de comerme al mundo y llegar a mi máximo potencial. Ciclos terminan, ciclos comienzan, y después de 8 años en Telemundo valoro cada experiencia, cada aprendizaje y más que nada a todos mis compañeras y compañeros que ahora son mis amigos y han hecho de mi camino algo maravilloso”, añadió.

Hace un par de días Alix Aspe se reencontró con sus excompañeras de ‘La Mesa Caliente’ con Giselle Blondet, Myrka Dellanos y Verónica Bastos, dejando de esa manera muy claro que tiene una buena relación con ellas.

