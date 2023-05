Alix Aspe confiesa qué aprendió de cada una de sus excompañeras de ‘La Mesa Caliente’

Luego de su salida inesperada del programa ‘La Mesa Caliente’, la presentadora de televisión Alix Aspe ha confesado qué aprendió de cada una de sus excompañeras de trabajo y lo que aprendieron ellas también.

A través de un video maquillándose que compartió en su ‘feed’ de Instagram, Aspe de manera dinámica dejó saber que la experiencia laboral en el programa de Telemundo le dejó muchos aprendizajes, especialmente de sus compañeras de programa.

Según dejó saber, el clip lo grabó antes de reunirse con Giselle Blondet, Myrka Dellanos y Verónica Bastos, a quienes no veía desde que se despidió de ‘La Mesa Caliente’.

“Acompáñenme a arreglarme para ir a comer con mis chicas de ‘La Mesa Caliente’. Estoy demasiado emocionada de verlas. No nos vemos las cuatro juntas desde mi último show; pasaron como tres semanas”, comenzó diciendo.

Para comenzar a expresar los aspectos positivos que le quedaron de las conductoras dijo: “Si algo hice en ‘La Mesa Caliente’ es aprender”.

“De Myrka aprendí la valentía y la fe. La valentía de no tener miedo a expresar tu opinión después de llevar años de ser periodista. Y la fe que es algo que la identifica y siempre, siempre confía en su fe”, expresó mientras se aplicaba ‘blush’ en su rostro.

Para hablar de Dellanos lo hizo mientras sellaba con polvo suelto su maquillaje y destacó: “De Vero la picardía, la manera de contar las historias, un vocabulario amplio, amplio, amplio. La importancia de siempre hacerte presente; no había ni una vez que yo viajara que Vero no me preguntara: ‘¿Llegaste bien?’.

Mientras que de Giselle resaltó que la ha enseñado a no detenerse, soñar y tener amor propio. “De Gigi, me ha enseñado a volar, a nunca perder mi valor, tener una buena autoestima, confiar en mi intuición”, aseguró Alix Aspe.

“Todas ellas me llenaban de seguridad para atreverme a decir mi opinión sin miedo”, sentenció.

Asimismo, aseveró que ella también les enseñó “algunas cosas de las nuevas generaciones” y culminó diciendo que está segura de que la amistad que le quedó de esa experiencia laboral será real y verdadera, dejando así de lado las especulaciones sobre supuestos roces entre ellas. View this post on Instagram A post shared by Alix Aspe (@alixaspe)

Sigue leyendo:

– Alix Aspe se reunió con las conductoras de ‘La Mesa Caliente’ a solo unas semanas de mudarse a México

– Alix Aspe presumió un emotivo reencuentro con sus compañeros de Telemundo

– Alix Aspe se va a México después de su salida de La Mesa Caliente