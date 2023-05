Alix Aspe se va a México después de su salida de La Mesa Caliente

Hace apenas unas semanas que Alix Aspe, la más nobel de las conductoras del show de Telemundo, La Mesa Caliente, anunciaba su salida de la cadena televisiva. Esto ocurrió mientras Myrka Dellanos se encontraba hospitalizada, por lo que este “boom” de noticias le cayó como un balde de agua fría a muchos. View this post on Instagram A post shared by Alix Aspe (@alixaspe)

Semanas han pasado y Alix Aspe ha dado a conocer a través de su cuenta de Instagram que se avecinan nuevos proyectos, donde podremos disfrutar de su simpatía. También dijo que se iría unos meses a México para estar con su familia. Esto mientras se arreglaba para renovarse el pasaporte mexicano.

“Me lo voy a sacar porque se me venció y porque me voy a ir a México unos meses. Después de casi 9 años de no estar cerca de mi familia, creo que es un buen momento para volver. A veces nos pasa que se nos olvidan las cosas importantes de la vida. Lo más importante para mí en este proceso es estar con la gente que amo…”, dijo Alix Aspe.

Alix Aspe sale de La Mesa Caliente

En el mismo video que publicó en su cuenta de Instagram, la que hasta hace nada fue la estrella de Telemundo dijo también que estaba atravesando un proceso y que lo mejor para ella es rodearse de los suyos.

“Es emocionante, pero también es raro. Llevo de no vivir en México un buen tiempo. Estoy abrazando todos los cambios que vienen. Mi psicóloga ayer me contó de las elecciones del alma, en las que nosotros no tenemos control y alguien allá arriba tiene un mejor plan… Poniendo todo en las manos de la luz y el universo”, fue como la excompañera de Giselle Blondet, Verónica Bastos y Myrka Dellanos se refirió a su salida de La Mesa Caliente y lo que viene. View this post on Instagram A post shared by Alix Aspe (@alixaspe)

