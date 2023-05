Myrka Dellanos sale del hospital y hace La Mesa Caliente: ‘Tengo una hernia en el estómago’

Hace pocos días sus mismas compañeras de Telemundo, Giselle Blondet y Verónicas Bastos, daban la noticia que Myrka Dellanos se encontraba hospitalizada, y no dieron mucha más información adicional. Ahora la propia cuenta de Instagram de La Mesa Caliente publicó un video de la periodista cubana ya de vuelta al set de televisión.

Con un vestido de flores y unas sandalias amarillas que presumió y modeló, Myrka Dellanos lució sana y con la sonrisa que la caracteriza. Por supuesto, sus seguidores y fans, quienes no dejaron de escribirle en su cuenta de Instagram tras su ausencia, preguntaron: ‘¿Qué le sucedió?’ Ella no dudó en contarlo a través de las pantallas de Telemundo. View this post on Instagram A post shared by MYRKA DELLANOS (@myrkadellanos)

‘Estoy bien. Estuve unos días en el hospital. Tengo una hernia en el estómago y me están trabajando con tratamiento, pero bueno… No pude ir a Londres (a la Coronación del Rey Carlos III) lastimosamente como tenía planificado, pero bueno, no importa. Yo sé que los tiempos de Dios son perfectos. Todo pasó por algo y estoy feliz de estar aquí de regreso con todas ustedes…’, fue parte de lo que dijo una de las figuras principales de La Mesa Caliente. View this post on Instagram A post shared by MYRKA DELLANOS (@myrkadellanos)

Myrka Dellanos llega y Alix Aspe ya había salido de LMC

Justo el día que se dio a conocer que Myrka Dellanos estaba hospitalizada, Alix Aspe, la cuarta conductora que mantuvo La Mesa Caliente por más de un año ante sus pantallas, publicaba en su cuenta de Instagram un mensaje de despedida de Telemundo. View this post on Instagram A post shared by Alix Aspe (@alixaspe)

‘…Ya no me verán en La Mesa Caliente con Telemundo. Como bien saben, esto es un negocio y al momento de negociar mi contrato, no pudimos llegar a un acuerdo. Estoy bien, estoy segura y estoy muy emocionada por todo lo que viene. Con más ganas que nunca de comerme el mundo y llegar a mi máximo potencial… ’, dijo la mexicana.

Sin duda, esta ha sido una semana de grandes cambios y noticias para el show de Telemundo. Amén que han podido disfrutar de la compañía del actor Alfredo Adame, de la ex participante de La Casa de Los Famosos 3, Aylin Mujica y de la modelo Maripily Rivera.

