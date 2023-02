Myrka Dellanos exige condición si se vuelve a enamorar: “Debe amar a Dios”

Exclusiva

La espectacular periodista cubana Myrka Dellanos nos ofreció una entrevista recientemente en La Opinión. En la misma nos confesó que estaba soltera y qué condiciones debe tener el galán que conquiste el corazón de la estrella del show de Telemundo, La Mesa Caliente.

Desde hace mucho tiempo, Myrka Dellanos ha cultivado una vida espiritual de la mano de Dios a través de la cristiandad. Para ella comenzar su día de la mano de Jesús es algo tan automático, como abrir los ojos. De hecho, es lo que aconseja a todo aquel que desee embarcarse en este camino. Por supuesto esto incluye la persona afortunada que enamore a la cubana.

“Es como decir que tú quieres casarte o estar con alguien que no ame a tu hijo o que no ame a tu madre. No va a funcionar eventualmente…. No vas a poder tener la intimidad de esa persona. Esa es una clave parte de mi vida…”, dijo Myrka cuando se le preguntó por si estaba soltera o si tenía algún galán que la cortejara.

Myrka Dellanos siente incondicional amor a Dios

Hablar con Myrka es sentir el mismo amor que profesa a Jesús. Su conocimiento y estudio también lo puede comparte con su audiencia cristiana todas las mañana a través del dial 90.9 FM en el sur de la Florida en Miami y en 91.7FM KHVU en Houston en la radio “Vida Unida“, la cual tiene una programación para la comunidad hispana cristiana durante 24 horas, los 7 días de la semana. View this post on Instagram A post shared by MYRKA DELLANOS (@myrkadellanos)

El programa de la ex de Luis Miguel se llama “Myrka en la Mañana” y ahí comparte y aconseja dudas sobre temas cotidianos de la vida, que en ocasiones no ponen en duda nuestras decisiones. Además, estará entrevistando grandes artistas que también profesan a través de su arte el amor a Jesús. La audiencia online de Vida Unida sigue creciendo también a través de su app de descarga gratuita. View this post on Instagram A post shared by 🎶 Vida Unida💜 (@vidaunidaradio)

