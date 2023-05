Hospitalizan a Myrka Dellanos. Giselle Blondet y Verónica Bastos le envían amor desde La Mesa Caliente

Sin mayor detalle, las conductoras de La Mesa Caliente, Giselle Blondet y Verónica Bastos le mandaron un mensaje cargado de amor y deseándole muy pronta recuperación a su compañera Myrka Dellanos. Misma que aseguraron se encuentra hospitalizada.

‘Voy a aprovechar de decirle también a nuestra gente que Myrka no está con nosotras porque está un poquito enfermita. Está en el hospital, pero se está recuperando y les manda a todos un beso. Beso que también te mandamos nosotras también a ti, Myrka. Te extrañamos mucho. Te queremos mucho y sabemos que muy pronto estarás de regreso’, dijo Giselle Blondet.

¡Y te mandamos un beso porque desde ayer en el hospital ella nos está viendo. Así que, desde aquí, queremos decirte que te estamos cuidando el changarro. No leemos las noticias tan bonitas como tú, pero hacemos el esfuerzo…’, dijo la otra integrante de La Mesa Caliente, Verónica Bastos.

Alfredo Adame agregó: ‘Aquí estoy en tu defensa’, mientras estuvo a su paso por el show de Telemundo para hablar de muchas de las polémicas que han rodeado al actor mexicano. Hasta el momento de cierre de esta nota, Myrka Dellanos no había hecho referencia directa a su estado de salud. View this post on Instagram A post shared by La Mesa Caliente (@lamesacaliente)

Myrka Dellanos se despide de Alix Aspe

Hoy se pudo conocer también, que la más jovencita de las 4 conductoras no seguirá en el programa de televisión que lleva más de un año al aire. A través de su cuenta de Instagram, la presentadora explicó las razones por qué no se verá por las pantallas de La Mesa Caliente. View this post on Instagram A post shared by Alix Aspe (@alixaspe)

‘Como bien saben, esto es un negocio y al momento de negociar mi contrato, no pudimos llegar a un acuerdo. Estoy bien, estoy segura y estoy muy emocionada por todo lo que viene. Con más ganas que nunca de comerme el mundo y llegar a mi máximo potencial’, aseguró la mexicana.

Por supuesto, también se despidió de quien hasta ahora habían sido sus compañeras con un sentido mensaje. Sin duda que ha sido un día de muchas noticias para el programa de televisión.

Sigue leyendo:

– Myrka Dellanos exige condición si se vuelve a enamorar: “Debe amar a Dios”

– Myrka Dellanos exige condición si se vuelve a enamorar: “Debe amar a Dios”

– Alexa Dellanos se quitó los implantes de glúteos: “Dios me dio una nueva perspectiva”

– Giselle Blondet, Myrka Dellanos, Alix Aspe y Verónica Bastos de La Mesa Caliente estuvieron en el – Today Show en Nueva York

– Myrka Dellanos, Giselle Blondet, Alix Aspe y Verónica Bastos celebran el aniversario de La Mesa Caliente