Alexa Dellanos se quitó los implantes de glúteos: “Dios me dio una nueva perspectiva”

La espectacular modelo e influencer Alexa Dellanos, hija de la periodista de Telemundo, Myrka Dellanos, ha sorprendido en su cuenta de Instagram al confesar que tiene ya días de haber pasado por el quirófano para extraer sus implantes de glúteos.

A través de las redes sociales, Alexa Dellanos, publicó un mensaje del por qué tomó la decisión de sacar la silicona de sus glúteos y caderas: “…Este es probablemente uno de los momentos más desafiantes y a la vez más bendecidos de mi vida. He tenido la oportunidad de mirar hacia los últimos años de mi vida y aceptar que hice cosas que dañaron mi cuerpo y mi salud porque no estaba contento con mi propia imagen, cuando todo el tiempo fui perfecto a la manera de Dios me hizo. Espero compartir mi historia pronto, todavía estoy en las primeras etapas de mi recuperación (hoy día 4) y me siento increíble. Sé que cuando esté lista, mi historia ayudará a muchos. Dios me dio una nueva y hermosa perspectiva cuando le pedí que me ayudara a sanar mi dolor mental y físico...” View this post on Instagram A post shared by Alexa Dellanos (@alexadellanos)

La hija de la conductora de La Mesa Caliente, Myrka Dellanos, es fiel a Dios tal como su mamá. Por eso le atribuye el hecho de poder haber rectificado y que ahora sea parte del paso las inseguridades, que explica que llegó a sentir a su momento. Al igual que muchas famosas que han decidido sacar los implantes de su cuerpo como Nicky Minaj, Cardi B y Bárbara Bermudo, quien además padeció del “Síndrome de ASIA“. View this post on Instagram A post shared by Alexa Dellanos (@alexadellanos)

Alexa Dellanos se arrepiente de sus cambios

A pesar que es una de las mujere más bellas de la red sociales, Alexa Dellanos, ha dejado claro que está viviendo un momento muy delicado y que se arrepiente de haber tocado de esa manera su cuerpo, no ha dejado de ser honesta con sus fans. View this post on Instagram A post shared by Alexa Dellanos (@alexadellanos)

“Hace 5 semanas desde mi cirugía para eliminar la silicona y aunque estoy más que agradecida por el proceso, lo estoy pasando mucho peor de lo que imaginé, emocional y físicamente…No ser capaz de practicar actividades que ayudan a mi mente, no ser capaz de trabajar o viajar sin complicaciones, y alejarme de mis hobbies ha pasado factura a mi salud mental”, dio a conocer la hija de Myrka Dellanos.

Es así como Alexa Dellanos abrió su intimidad y su privacidad a sus casi 11 millones de followers en la red social para contar su experiencia y recibir mensajes de apoyo. Al igual que Karol G, Carolina Sandoval, Salma Hayek y muchas otras estrellas latinas más, quiere empoderar su belleza natural y amor propio. View this post on Instagram A post shared by Alexa Dellanos (@alexadellanos)

