Alix Aspe salió del show de Telemundo, La Mesa Caliente y emite comunicado en Instagram

La conductora del programa La Mesa Caliente que se transmite por la cadena Telemundo, Alix Aspe, emitió un comunicado en video que publicó en su cuenta de Instagram aclarando su salida del show. La mexicana ya no estará acompañando día a día a su paisana Verónica Vastos, ni a Giselle Blondet, ni a Myrka Dellanos.

‘Ustedes han sido testigo que lass útlimas últimas semanas han sido de grandes cambios y decisiones en mi vida. Ya no me verán en La Mesa Caliente con Telemundo. Como bien saben, esto es un negocio y al momento de negociar mi contrato, no pudimos llegar a un acuerdo. Estoy bien, estoy segura y estoy muy emocionada por todo lo que viene. Con más ganas que nunca de comerme el mundo y llegar a mi máximo potencial… Ciclos terminan, ciclos comienzan…’, fueron parte de las declaraciones de la mexicana Alix Aspe.

Por supuesto, no es un secreto que logró hacer una buena llave con las demás conductoras de La Mesa Caliente y compañeros a quien dedicó un emotivo mensaje: ¡Después de 8 años en Telemundo, valoro cada experiencia y cada aprendizaje… ¡A Gigi, A Vero y A Myrka, gracias por ser el mejor ejemplo. Saben que las amo con mi alma. Por lo pronto, aquí seguimos, siempre conectados y eso nunca va a cambiar. Les agradezco todos esos mensajes de apoyo y de amor y se los regreso con todo mi corazón. Los quiero mucho y les mando un beso enorme’. View this post on Instagram A post shared by Alix Aspe (@alixaspe)

Varios famosos saltaron a comentar la publicación de la ex estrella de Telemundo, quien recientemente también contrajo nupcias. Adamari López escribió: ¡Te quiero mi Alix. Todo en la vida siempre pasa para bien’. Julián Gil no se quedó atrás: ‘Se vienen muchas bendiciones’. También Myrka Dellanos, su compañera en LMC, le dejó saber su amor.

‘Te quiero mucho Alix! Yo sé que vienen cosas buenísimas para ti! Dios te bendiga mucho! Te extrañaré cada día al lado de mí pero yo sé que nos veremos para platicar mucho!’, aseguró la periodista cubana.

No cabe duda que, aunque el tiempo en el programa de televisión haya sido poco más del año que tienen al aire, Alix Aspe se logró ganar el amor y el cariño de muchos televidentes y usuarios de las redes sociales y como bien dijo: ‘Eso nunca va a cambiar’. View this post on Instagram A post shared by Alix Aspe (@alixaspe)

Sigue leyendo:

– Alix Aspe armó la tángana en La Mesa Caliente con Verónica Bastos por el uso legal de marihuana

– Alexa Dellanos se quitó los implantes de glúteos: “Dios me dio una nueva perspectiva”

– Giselle Blondet, Myrka Dellanos, Alix Aspe y Verónica Bastos de La Mesa Caliente estuvieron en el Today Show en Nueva York

– Myrka Dellanos habla de su show en la radio cristiana “Vida Unida” y de su incondicional amor a Dios