Giselle Blondet, Myrka Dellanos, Alix Aspe y Verónica Bastos de La Mesa Caliente estuvieron en el Today Show en Nueva York

Ni ella se misma se lo puede creer. Nos referimos a la conductora que le tiene el corazón ganado a todos: Alix Aspe, quien junto con sus compañeras y a quien considera también “maestras”, Myrka Dellanos, Giselle Blondet y Verónica Bastos llegó a la ciudad de Nueva York a celebrar el primer aniversario de La Mesa Caliente.

Pero el show de Telemundo sopló las velitas por todo lo alto. Desde el set de uno de los shows más importantes de la televisión estadounidense Today Show también de la cadena NBC. Ahí Myrka Dellanos, Giselle Blondet y Verónica Bastos junto a la más novata de las cuatro, Alix Aspe, contaron su experiencia sobre: “Ser cuatro mujeres que hablan de temas cotidianos con distintos puntos de vista”.

Fue justo una de las dos mexicanas, Alix Aspe, la que terminó llorando. Recordemos que las presentadoras estrellas de Telemundo tienen muchos años frente a la pantalla de televisión, pero para Alix todo es casi nuevo: “Bueno yo creo que no me la he creído todavía.. Y yo creo el agradecimientos e todo. O sea yo todos los días vengo en el coche y digo: –¿Qué hice yo para merecer tanto, tanto éxito, tanta diversión y llevo mucho tiempo queriendo esto?-…. Me llego el amor, me llegó el trabajo de mis sueños y junto a ustedes. Las veo y digo: -¿Qué hice para merecer tanto?”, asegura en medio de lágrimas. View this post on Instagram A post shared by Alix Aspe (@alixaspe)

Pero además, días antes ella le dedicó unas palabras de agradecimiento a Dios por todas las bendiciones que ha recibido. Su sueño siempre ha sido éste. Llevar entretenimiento a los hogares y dejar el nombre de la mujer latina muy en alto. Cosa que también hacen y desde hace mucho Myrka Dellanos, Giselle Blondet y Verónica Bastos. View this post on Instagram A post shared by La Mesa Caliente (@lamesacaliente)

Todas con carreras exitosas en los programas más rentables de la historia de la televisión en español y también con varios reconocimiento en su haber. Justo de este primer aniversario les preguntamos hace días en una entrevista exclusiva que ofrecieron para La Opinión. Se las dejamos para que la disfruten y le deseamos lo mejor a La Mesa Caliente en este primer año al aire.

