Liliana Rodríguez pasa pésimo momento en La Mesa Caliente de Telemundo

Hace apenas unos días, la venezolana Liliana Rodríguez fue la segunda eliminada del reality show La Casa de Los Famosos 3. Su programa compañero de la misma cadena televisiva Telemundo, La Mesa Caliente, invitó a la actriz y cantante venezolana a hablar su experiencia sin pensar que ésta pasaría un terrible e incómodo momento en pleno show.

Verónica Bastos le dijo a Liliana Rodríguez que uno de los reporteros de La Mesa Caliente había tenido la oportunidad de entrevistar a su papá José Luis Rodríguez “El Puma” y que le preguntaron acerca de la partición de la venezolana en La Casa de Los Famosos. “¿Tú hija acaba de entrar a unos de los programas de televisión más vistos y más deseado por los famosos ahora. Qué le deseas. Qué consejo le darías?”, se le escucha preguntar al reportero.

SIn embargo, en toda la intervención, José Luis Rodríguez se refirió todo el tiempo a su hija Génesis Rodríguez, su hija menor. Recordemos que, desde hace muchos años, hay una distancia entre el cantante venezolano y sus hijas mayores Liliana y Lilibeth, producto de su relación con la también cantante venezolana Lila Morillo. De inmediato, Liliana manifestó su inconformidad con el reportaje.

Primero preguntó a media intervención: “¿Me llamó hija? … ¿Está hablando de mí o de la otra? Está hablando de la otra obviamente y yo creyéndome que era yo. ¡Qué tonta!?”. Pero después agregó: “Pero, ¿Para qué me ponen esto si no está hablando de mí?”. Verónica de inmediato respondió: “Le preguntaron sobre ti pero respondió sobre Génesis”.

“Ah bueno eso es problema de él con Dios. No tengo nada que decir al respecto ¡Next!”, sentenció Liliana Rodríguez de manera tajante. Aunque no se refirieron más el tema durante el programa, los usuarios de Instagram sí opinaron y en su mayoría no fueron comentarios positivos hacia la producción del show de Telemundo.

“El programa se pasó, como dijo Liliana, si no hablaba de ella para que lo pusieron. Por otro lado Liliana siempre le lanza pestes al padre pero miren su emoción creyendo q hablaba de ella, obviamente le afecta”, “Se pasó ese programa,no tienen ética profesional y están falta de valores es especial RESPETO”, “Juegan con esa mujer y agarran su punto débil… así que van a buscar un tópico basado en la debilidad del artista en este caso”, “Telemundo, si ya sabía que esa respuesta no era para Liliana por qué la vuelven a poner eso es jugar con los sentimientos de Liliana” y “Si son crueles, porque le hacen eso”, fueron parte de las duras críticas que recibió La Mesa Caliente.

