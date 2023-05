Maripily Rivera revela en La Mesa Caliente que sufrió un derrame cerebral hace unas semanas

Maripily Rivera siempre da mucho de qué hablar por ser muy activa en redes sociales, en donde comparte ejercicios y tips para lucir una espectacular figura. Por ello fue invitada a La Mesa Caliente, en donde además reveló que tuvo un problema de salud fuerte hace unas semanas.

Ella comenzó a narrar que está dedicada a su trabajo, familia y amistades, pero que tiene muy poco tiempo para ella y al parecer eso le habría pasado factura. La puertorriqueña contó cómo fue que una amiga suya le dijo que tenía “la boca virada y el ojito apagado”.

Aunque en un primer momento no le dio mucha importancia, su compañera le insistió en que fuera al médico. La respuesta del doctor la sorprendió, pues le dijo “Mary, ¿tú estás bien? Porque yo creo que a ti te dio un derrame”. Tras eso, se sometió a varios exámenes que confirmaron que sufrió de un derrame cerebral. No obstante, Maripily Rivera recalcó que fue algo leve, ya que nunca experimentó ninguna clase de síntomas.

La también empresaria e influencer cree que el exceso de trabajo, así como el hecho de que su hijo se convirtió en piloto de carreras, pudieron ser los factores que le provocaron este problema, porque además confesó que es muy perfeccionista. View this post on Instagram A post shared by La Mesa Caliente (@lamesacaliente)

Por ello también recomendó a sus seguidores que además de hacer mucho ejercicio, se tomen un tiempo para descansar. De igual forma, reveló que el secreto para sacar adelante sus negocios y mantenerse en forma ha sido estar enfocada en ella misma y el amor propio.

