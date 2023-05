Alix Aspe rompe el silencio sobre su salida de Telemundo y anuncia nuevo proyecto: “Lo que viene, conviene”

La salida de Alix Aspe de ‘La Mesa Caliente‘ y Telemundo tomó por sorpresa al público luego de que la presentadora compartiera un inesperado video en redes sociales en el que reveló que esta se dio debido a que no se pudo llegar a un acuerdo con respecto a su contrato.

Es a solo unos días de dar a conocer esta noticia que la también influencer decidió romper el silencio al respecto y revelar a su público cuál es el siguiente paso que seguirá dentro de su vida laboral y hasta personal. “Quiero contarles cómo he estado”, dijo en un video compartido desde su cuenta oficial de Instagram. “Obvio, hay que ser honestos, después de 8 años, ha sido todo un proceso”.

“Estoy bien, emocionada, ilusionada y manteniéndome ocupada”, dijo no sin antes reconocer que independientemente de haber terminado esta etapa en bajo una buena tesitura, esto no lo hace menos difícil.

Sin embargo, esto no ha hecho más que motivarla a reinventarse: “Como dicen por ahí, en vez de preocuparte, ocúpate. Me fui a comprar mi primera computadora y estaba rayada, ayer me quedé hasta las 3 de la mañana inventándome cosas, y también me compré el celular más ultra top para crearles un contenido espectacular”, contó emocionada.

Incluso adelantó que su próximo proyecto está enfocado en su crecimiento personal, iniciando por crear hábitos saludables. “Hay que recordarnos nuestro valor, lo que queremos, nuestra visión, hacia dónde vamos… Y que todos los cambios son buenos, con todo lo que se siente. De eso se trata la vida, ¿no?”, cuestionó.

Alix Aspe finalizó su mensaje argumentando que no hay mal que por bien no venga: “Lo que viene, conviene, y eso es algo a lo que yo le estoy apostando”.

Seguir leyendo:

• Alix Aspe salió del show de Telemundo, La Mesa Caliente y emite comunicado en Instagram

• Adamari López y el emotivo mensaje que le envió a Alix Aspe tras su salida de Telemundo

• De Myrka Dellanos a Giselle Blondet: así reaccionaron las conductoras de ‘La Mesa Caliente’ a la salida de Alix Aspe