Adamari López y el emotivo mensaje que le envió a Alix Aspe tras su salida de Telemundo

La salida de un nuevo integrante de la familia Telemundo tomó por sorpresa al público, pues en esta ocasión se trató de la presentadora de ‘La Mesa Caliente‘, Alix Aspe. Sin embargo, esta noticia no solo sorprendió a los televidentes, también a aquellos famosos que la conocen a nivel personal; tal fue el caso de Adamari López, quien no dudó en enviarle un breve pero contundente mensaje al respecto.

Fue a través de un video en Instagram que la mexicana dio a conocer la noticia de su inminente despedida, atrayendo la atención de miles de personas: “Ustedes han sido testigos que las últimas semanas han sido de grandes cambios y decisiones en mi vida. Ya no me verán más en ‘La Mesa Caliente’ y en Telemundo. Como bien saben, esto es un negocio y al momento de negociar mi contrato no pudimos llegar a un acuerdo“.

Dentro del grupo de famosos que le dedicaron algunas palabras de aliento se encuentra la puertorriqueña Adamari López: “Te quiero mi Alix 🙏🏻🥰💕 Todo en la vida siempre pasa para bien”, expresó en la sección de comentarios de la publicación.

Como era de esperarse, este mensaje no tardó en viralizarse gracias a la historia que esconde, pues ella vivió la misma situación recientemente.

Al igual que Alix Aspe, López anunció su salida de Telemundo de forma inesperada y por razones que no convencieron al público que mañana a mañana la seguía por la señal del programa “Hoy Día”. Y es que si bien la también actriz detalló que el acuerdo se llevó a cabo de manera cordial, esto no evitó una ola de especulaciones.

El público muestra su descontento ante la salida de Alix Aspe de Telemundo

Además de los familiares y amigos de Aspe, sus fanáticos de ‘hueso colorado’ no tardaron en hacer acto de presencia en la sección de comentarios, haciendo palpable su molestia ante la decisión.

“Que pena! Eras el equilibrio en la mesa caliente (…) Tú representabas ese aire fresco, del que carecen hoy los medios hispanos, con tus acertadas opiniones y tu conexión a la parte mas actualizada de la sociedad y del pensamiento. Adonde vayas te ira mejor. ¡Sin dudas! ¡Un abrazo!” y “Wow, que tristeza, ayer llegue de viaje y por primera vez vi el programa y vi que no estabas y temí lo peor y ahora lo confirmo”, son algunos de los mensajes que se leen en la red.

