Público de ‘La Mesa Caliente’ pide que Maite Delgado se quede como conductora fija del programa

Durante la reciente semana la venezolana Maite Delgado sorprendió a la audiencia de ‘La Mesa Caliente’ como conductora invitada al programa de Telemundo.

Delgado muy reconocida por haber presentado durante muchos años el ‘Miss Venezuela’, el concurso de belleza más importante de su país, cautivó a la audiencia del programa del que recientemente salió Alix Aspe.

Maite estuvo durante una semana haciendo la suplencia de Myrka Dellanos, quien se encontraba de vacaciones, pero el viernes dijo adiós a su participación en el show de Telemundo.

Para despedirse haciendo algo de humor, Maite Delgado y Giselle Blondet fingieron ser finalistas de un concurso de belleza, cada una representado a sus países de origen Venezuela y Puerto Rico. Al final de la dinámica ganó Blondet y su premió fue quedarse en ‘La Mesa Caliente’.

Al ser publicado el video en el Instagram de la venezolana, sus fanáticos y los del programa expresaron la admiración por el trabajo que realizó durante cinco días Maite y hasta opinaron que la venezolana debería ser una de las conductoras fijas de ese espacio.

“Deberían abrir una vacante para ud en la Mesa Caliente. Una vez más, derrochaste talento, belleza y gran empatía con la gente que ve el programa. Eres la número 1”; “La animadora número 1 de los medios de comunicación de toda habla hispana. La más amada y respetada; clase, elegancia y distinción su sello”; “Maite es tremendamente fenomenal!! Increíblemente espectacular”; “Telemundo no debería dejar ir a Maite Delgado, Ella atrae audiencia, me encanta, ojalá la dejen” y “Te mereces un programa para que sigas dando frescura, diversión y un talento hermoso”, se logra leer en los comentarios de la publicación de Delgado.

En el perfil de Instagram del programa también subieron un clip en el que se ve a las conductoras Verónica Bastos, Giselle Blondet y Aylín Mujica -quien entró tras la salida de Alix Aspe-, acompañadas de Maite Delgado.

La venezolana agradeció por la oportunidad que le dio Telemundo por una semana y habló de la comunidad hispana en Estados Unidos logrando que la audiencia se sintiera identificada y expresara su apoyo hacia su profesionalismo, carisma y sensibilidad. View this post on Instagram A post shared by La Mesa Caliente (@lamesacaliente)

