A bordo del camión de mudanza, Alix Aspe le dijo adiós a Miami tras su salida de Telemundo

La exconductora del programa ‘La Mesa Caliente’, Alix Aspe, se despidió de Miami para emprender su regreso a México. Luego de haber salido repentinamente de Telemundo por no llegar a un acuerdo, decidió regresar a su país natal.

Publicar una galería de fotos en Instagram fue lo que eligió Alix para darle su adiós a la ciudad que fue su hogar por años. En la primera fotografía aparece ella junto a su esposo, ambos encima del camión donde viajarán sus pertenencias desde Estados Unidos hasta México.

“Mi lugar más feliz. Nos vemos pronto Miami, has sido bueno conmigo”, escribió la conductora mexicana para acompañar las fotos con su esposo en la playa, con amigos y en la casa que han abandonado.

¿Por qué salió de Telemundo?

Hace un par de semanas Aspe anunció que salía de la cadena de televisión en la que trabajó durante ocho años de su vida. La mexicana no dio detalles, pero dejó claro que su renuncia ocurrió por no llegar a acuerdos para renovar su contrato.

“Ustedes han sido testigos que las últimas semanas han sido de grandes cambios y decisiones en mi vida. Ya no me verán más en ‘La Mesa Caliente’ ni en Telemundo. Como bien saben, esto es un negocio y al momento de negociar mi contrato no pudimos llegar a un acuerdo. Estoy bien, estoy segura y estoy muy ilusionada por lo que viene”, dijo hace unas semanas.

En ese momento resaltó que la experiencia en Telemundo le dejó un gran aprendizaje y grandes amistades, algo que para ella es maravilloso.

“Tengo más ganas hoy que nunca de comerme al mundo y llegar a mi máximo potencial. Ciclos terminan, ciclos comienzan, y después de 8 años en Telemundo valoro cada experiencia, cada aprendizaje y más que nada a todos mis compañeras y compañeros que ahora son mis amigos y han hecho de mi camino algo maravilloso”, dijo hace unas semanas.

¿Su sueldo no era el correcto?

Según el periodista Javier Ceriani del programa de farándula ‘Chisme No Like’, Alix habría solicitado un aumento de sueldo, pues al parecer ganaba como reportera y no como conductora de un programa que es transmitido de lunes a viernes.

“Mira, Elisa, Alix, la que se fue, realmente se fue porque ganaba muy poquito, ganaba como sueldo de reportera, unos $80,000 dólares, después ella pidió 200 y pico porque decía que ya era talento”, dijo Ceriani.

