Alix Aspe habla sin tapujos con Rodner Figueroa sobre su salida de Telemundo

La presentadora de televisión Alix Aspe salió hace unas semanas del programa ‘La Mesa Caliente’ y de Telemundo dejando muchas interrogantes a los televidentes. Por esa razón, esta semana abrió su corazón en una entrevista con Rodner Figueroa y habló sobre cómo se sintió tras cerrar un importante ciclo profesional.

Alix formó parte de Telemundo durante ocho años, en los que desempeñó diversos cargos, él último como conductora del espacio diario vespertino junto a Myrka Dellanos, Verónica Bastos y Giselle Blondet, de quienes ha asegurado que aprendió mucho.

Durante su participación en el podcast ‘Cara a Cara con Rodner’, el venezolano le dijo: “Yo, que he estado en tu situación en un par de ocasiones en las que me he quedado sin trabajo en la televisión, te puedo decir que es lo mejor que a veces te puede pasar”.

Sobre qué ha resultado para ella su salida del importante medio de comunicación reveló: “Ha sido uno de los procesos más enriquecedores de mi vida por muchas razones. Uno, porque me estoy dando cuenta de todo lo que soy capaz de hacer. Me estoy dando cuenta de todas las puertas que se pueden abrir y estoy aprendiendo de una cosa maravillosa que se llama las decisiones del alma”.

La mexicana aseguró que, aunque su vida dio una vuelta, todo se está amoldando a lo nuevo tras la decisión que tomó.

“Hay veces que la vida se acomoda de cierta manera, que no es la que planeabas, porque nosotros planeamos algo y de repente vuelta en U por todos lados y así tiene que ser”, expresó.

Aspe en la conversación comentó que algunas personas consideran que no hizo bien al irse Telemundo, pero ella considera que hizo lo correcto y lo mejor para su crecimiento profesional y personal.

“La gente puede opinar y puede decir, pero yo hoy estoy haciendo que esa decisión sea la mejor de mi vida, porque voy a poner a mi familia primero, porque voy a encontrar un balance, porque voy a saber quién soy, cuál es mi identidad, cuál es mi valor, sin tener que depender de una empresa maravillosa o una posición super privilegiada como la que yo tenía”, sentenció.

Sigue leyendo:

– Revelan cuál era el sueldo de Alix Aspe y de cuánto era el supuesto aumento que pedía a Telemundo

– Alix Aspe confiesa qué aprendió de cada una de sus excompañeras de ‘La Mesa Caliente’

– Alix Aspe se reunió con las conductoras de ‘La Mesa Caliente’ a solo unas semanas de mudarse a México