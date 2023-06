Verónica Bastos sigue sin aparecer en ‘La Mesa Caliente’, ¿fue despedida del show de Telemundo?

Verónica Bastos se ha ausentado los últimos días de ‘La Mesa Caliente’, por lo que muchos internautas se preguntan si volverá al show o se anunciará su salida de forma definitiva, algo que agradaría a varios televidentes, pues muchos han expresado su alegría por no verla en pantalla.

Sin embargo, y ante el aumento de los rumores sobre su despido, la periodista costarricense publicó un video en su cuenta de Instagram, en el que reveló los motivos reales de su no participación en los shows más recientes.

“Les cuento que desde hace unos días no me he venido sintiendo bien. Yo digo que me ha dado todo junto… Siento todo. El doctor Alonso me dice que se me bajaron las defensas y el cuerpo dijo ‘para’. Y efectivamente es que no he parado desde el año pasado…. Hubo un día que el cuerpo dijo ‘stop’, reveló la conductora.

De esta forma, aclaró todas las dudas y dejó claro que no abandonará ‘La Mesa Caliente’, sino que fue un tema médico la razón por la que tuvo que apartarse unos días. Además, dejó claro que espera que en los próximos días le den el visto bueno para regresar a trabajar. “Yo espero en un par de días más estar bien, sentirme bien, porque hay como mucho cansancio”, mencionó.

Usuarios celebran su ausencia en ‘La Mesa Caliente’

No obstante, a muchos de los seguidores del show no les ha molestado nada la ausencia de Verónica Bastos y en realidad a varios les habría gustado que fuera de forma permanente, y es que su estilo de conducción le molesta a más de uno, pues consideran que grita mucho y no deja hablar a sus compañeras.

Los reclamos crecieron principalmente desde la salida de Alix Aspe, quien era una de las consentidas de los televidentes pues, aunque quien entró en su lugar fue Aylín Mujica, la que se ha llevado más críticas ha sido la costarricense.

