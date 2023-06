Verónica Bastos regresa a ‘La Mesa Caliente’ y así reaccionaron en redes sociales

Verónica Bastos regresó a ‘La Mesa Caliente’ tras varios días de ausencia, en los que preocupó a sus seguidores, mientras que sus detractores celebraban, y es que tras la salida de Alix Aspe, la costarricense se ha convertido en la presentadora más polémica del show, pues a muchos no les gusta su manera de conducir.

No obstante, la presentadora se enfocó en su regreso a quienes se preocuparon por los motivos por los que estuvo fuera, pues la televisora no emitió ningún comunicado al respecto e inclusive se especuló sobre un posible despido. No obstante, ella ya había ofrecido una explicación a través de su cuenta de Instagram.

“Regresé a @lamesacaliente con voz de trueno todavía, pero muyyyyyy feliz de ver a mis hermosas @giselleblondet @myrkadellanos @aylinmujic que me abrazaron diario a la distancia mientras me tomaba todas las medicinas!”, fue parte de lo que escribió en una publicación con la que celebró su vuelta al show.

Mientras que muchos de sus seguidores se alegraron de su regreso, otros no recibieron la noticia con el mismo ánimo, por lo que se pudo leer algún comentario que decía “¿Como pa’ cuándo te vas?”.

¿Por qué Verónica Bastos estuvo ausente de ‘La Mesa Caliente’?

Durante el programa la presentadora explicó que tuvo varios problemas de salud, por lo que no le quedó más remedio que tomarse algunos días para recuperarse y por eso estuvo fuera del programa de Telemundo por algunos días.

“Me cayeron todas las pestes que existen, la bubónica, la malaria, dengue, covid, todo. Todo me pasó en una semana, pero hierba mala nunca muere”, comentó Verónica Bastos al inicio de la transmisión.

