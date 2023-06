Cruce de palabras entre Verónica Bastos y Myrka Dellanos desata críticas contra la costarricense

Verónica Bastos sigue en el ojo del huracán, apenas hace unos días regresó a ‘La Mesa Caliente’ después de varios días fuera por temas de salud y ahora tuvo un pequeño incidente con su compañera Myrka Dellanos que, aunque no pasó a mayores, sí provocó que hubiera muchas críticas en su contra por parte de los seguidores del show en Instagram.

Todo ocurrió durante la emisión del martes 20 de junio, en la que todas las conductoras utilizaron vestidos de tonalidades verdes, con excepción de la originaria de Filadelfia, quien lució uno color azul, que contrastaba con sus compañeras.

“¿No recibiste el memo que era de verde hoy?”, le comentó Bastos a Dellanos, a lo que ella respondió: “Pues no me gusta vestirme como las demás”. Mientras tanto, Giselle Blondet y Aylín Mujica no paraban de reí, lo que dio a entender que todo era en un tono de broma.

Aunque la situación no pasó a más durante el show, en las redes sociales sí que hubo comentarios en contra de la costarricense, quienes llevan varias semanas quejándose de que “grita mucho” y no deja hablar a las otras conductoras.

“No soporto a la Verónica Bastos”, “Verónica fuera”, “Verónica es insoportable”, “Ojalá y cambien al pajarraco y a la Mujica que nunca se callan”, “No queremos ver más a Verónica”, “Verónica todavía en ‘La Mesa Caliente’, noooooooo”, fueron algunos de los comentarios que se pudieron leer en la cuenta de Instagram del show.

