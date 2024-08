Vladimir Guerrero Júnior dice ser el mejor pelotero del mundo en 2024

El pelotero dominicano Vladimir Guerero Júnior se encuentra viviendo una excelente y ejemplificar temporada 2024 en el béisbol de las Grandes Ligas, defendiendo los colores de los Azulejos de Toronto en la Liga Americana. Su segunda mitad de temporada simplemente está siendo asombrosa, haciéndolo ganar confianza de cara a lo que vendrá en el futuro.

Grandes números para el dominicano

El primera base, ganador del Guante de Oro, tiene una línea ofensiva actual con grandes números de .413/.497/.857 con 29 extrabases luego de lo que fue el Juego de Estrellas, siendo uno de los mejores bateadores de la Major League Baseball desde entonces.

“En mi mente soy el mejor jugador del mundo”, fueron las palabras del dominicano Vladimir Guerrero Jr. a Alden González de ESPN.

“Nunca perdí de vista el tipo de jugador que soy y el potencial que tengo dentro de mí”, prosiguió Guerrero Jr. “Es un proceso por el que hay que pasar. Afortunadamente, pude superarlo”.

Guerrero Jr. fue bastante criticado la campaña pasada por sus números por debajo de las expectativas que fueron creadas antes de comenzar la misma, pero esta campaña tiene promedios de .320/.395/.557 con 35 dobles, 27 cuadrangulares, 85 carreras impulsadas y .953 de OPS.

En busca de un gran contrato

“Vladdy”, como se le conoce al pelotero nacido en Canadá, tiene un año más de contrato vigente con el equipo de Toronto, antes de ir a la agencia libre del año 2026, en donde buscará un acuerdo de al menos $300 millones de dólares para asegurar mucho más su presente y futuro. No ha podido estampar su firmar en su contrato anhelado hasta la fecha, y aunque esperará tenerlo de cara a lo que será la campaña del año 2025, ya le ha abierto la puerta a otras organizaciones, como los Yankees de Nueva York, quienes desean contar con sus servicios en el futuro cercano.

El Júnior quiere ser un azulejo de por vida

“No me quiero ir”, reveló Vladimir Guerrero Jr. a Scott Mitchell de TSN. “Quiero estar aquí toda mi vida, pero esto es un negocio. Mi momento va a llegar. No sé si será pronto o no, pero va a llegar. No estoy preocupado”, finalizó.

Sigue Leyendo:

Las cifras millonarias que obtuvo Cristiano Ronaldo con su canal de YouTube

Vinicius Júnior calma a la afición madridista: “Quiero hacer historia en el Real Madrid”.

Cristiano Ronaldo será distinguido como el máximo goleador histórico de la Champions League