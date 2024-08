Captan a Elizabeth Gutiérrez saliendo de casa de William Levy

La relación de William Levy y Elizabeth Gutiérrez podría dar un giro drástico, luego de que el programa ‘¡Siéntese Quien Pueda!’ diera a conocer un video que muestra a la famosa actriz saliendo de la casa con la que se quedó su ex tras su ruptura, lo que alimenta los rumores de una posible reconciliación.

En los materiales difundidos solo se alcanza apreciar un vehículo saliendo de la casa de William Levy, pero en ningún momento se aprecia que Elizabeth vaya a bordo del vehículo compacto, pero en ‘¡Siéntese Quien Pueda!’ aseguraron contar con información que demostraría que la también presentadora de televisión llevaría cerca de una semana durmiendo en el lugar.

Las imágenes difundidas corresponderían a la mañana del lunes 26 de agosto, tal y como lo dio a conocer el periodista Alex Rodríguez, quien fue el encargado de compartir la noticia en el programa encabezado por Jorge Bernal y Chiquibaby.

“Tal y como me filtraron hace unos días, la actriz regresó al domicilio familiar con William donde han estado conviviendo toda esta semana pasada. Hoy les confirmamos que la pareja vuelve a convivir bajo el mismo techo”, detalló Alex Rodríguez.

El presunto reencuentro se habría producido en los días previos al viaje que William Levy hizo a Italia, país en el que permanecerá por los próximos 3 meses, por lo que se desconoce si Elizabeth estuvo con él o no en la casa, o si solo acudió a pasar tiempo con Christopher, su hijo, quien tras su separación decidió quedarse a vivir con su papá.

Hasta el momento ninguno de los involucrados a confirmado o desmentido la información dada a conocer por ‘¡Siéntese Quien Pueda!’ y que sale a la luz semanas después del famoso comunicado de Elizabeth Gutiérrez, quien se disculpó por los daños que causó a la imagen del padre de sus hijos tras su escandalosa separación.

“Nadie mejor que yo sé lo que vivido, he sentido, lo que ha pasado. Y sí, a pesar de nuestros problemas, es el hombre que siempre voy a amar y desear lo mejor. Y si mi gran defecto es amar al padre de mis hijos, prefiero que ese sentimiento sea amor y no odio. No puede ser que las personas que conocen la historia desde adentro se atrevan a decir que yo ‘estuve encarcelada’. Yo estaba en un lugar que elegí y donde el hombre que estuvo conmigo me cuidó, me protegió y me dio lo mejor de él, a veces más que a él mismo”, se lee en un fragmento del muy extenso comunicado que lanzó hace exactamente un mes.

Sigue leyendo:

Rodner Figueroa se escapa a Madrid y presume en tour su lujoso hotel

Alicia Villarreal ya habría corrido de su casa a Cruz Martínez tras supuesta infidelidad

Venden mansión en la que Jennifer Lopez se casó con Cris Judd

Rodner Figueroa presume el hotel donde se hospedó en Menorca, España