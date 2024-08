El fentanilo inunda a Texas: Reportan 5 muertes diarias por sobredosis

Mientras los gobiernos de Estados Unidos y México intensifican su lucha contra los grupos criminales que trafican con fentanilo, esta droga sigue inundando varios estados, y quizá uno de los más afectados es Texas.

Y es que la presencia de fentanilo en las calles es cada vez más frecuente, muchas veces en forma de pastillas que imitan medicamentos recetados como OxyContin y Percocet.

Estas pastillas pueden parecer inofensivas, pero en realidad contienen dosis peligrosas de fentanilo. La crisis en Texas es tan alarmante, que diariamente se reportan 5 muertes vinculadas al potente opioide, según informó Univision Noticias.

Un ejemplo de esto ocurre en Dallas, donde las sobredosis mortales con fentanilo triplican las 210 reportadas en 2018, cuando comenzaron los esfuerzos contra el tráfico ilegal de esta droga en la ciudad.

504 millones de dosis de fentanilo decomisadas

El doctor David Atkinson, psiquiatra pediátrico del Children’s Health, señaló en una entrevista con The Dallas Morning News: “Desde 2021 no hemos visto ninguna droga dar positivo a algún opioide que no sea fentanilo”.

Como encargado del programa ambulatorio para abuso de sustancias y salud mental del hospital, Atkinson trabaja en la intersección entre el fentanilo y los niños y jóvenes de 13 a 18 años.

“Todo lo que están tomando que creen que es Vicodin, Percocet u Oxycontin… todo termina siendo fentanilo”, indicó.

A finales de junio de este año, la Oficina del Gobernador de Texas, Greg Abbott, informó que el Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS) y la Guardia Nacional de Texas han confiscado más de 504 millones de dosis de fentanilo desde el lanzamiento de la Operación Estrella Solitaria en 2021.

Anteriormente Abbott dijo en redes sociales: “Texas ha incautado más de 500 millones de dosis de fentanilo mortal bajo la Operación Estrella Solitaria. Eso es suficiente para matar a cada hombre, mujer y niño en los Estados Unidos y México, combinados”.

