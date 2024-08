Excardiólogo del América hace fuerte reclamo para evitar muertes como la del uruguayo Izquierdo

El doctor Ricardo Escandón excardiólogo del América hizo un fuerte llamado a los clubes de fútbol profesional para darle la importancia y autoridad debida al servicio médico de sus respectivas instituciones con el afán de poder prevenir y en casa dado poder evitar sucesos tan trágicos como el lamentable fallecimiento del jugador uruguayo Juan Izquierdo.

Entrevistado vía telefónica por La Opinión, casi en el estribo del avión que lo trasladaría a la ciudad de Londres, Inglaterra, donde asistirá al Congreso Europeo de Cardiología en Londres, Escandón vertió sus conceptos sin al ánimo de juzgar o señalar errores o repartir culpas por este tipo de sucesos, sino con el ánimo de tratar de salvaguardar la integridad de los atletas de alto rendimiento en que se han convertido los futbolistas profesionales.

Con el más profundo dolor e impacto en nuestros corazones, el Club Nacional de Football comunica el fallecimiento de nuestro querido jugador Juan Izquierdo.



Expresamos nuestras más sinceras condolencias a su familia, amigos, colegas y allegados.



Todo Nacional está de luto por… pic.twitter.com/mYU28mqw6m — Nacional (@Nacional) August 28, 2024

“Creo que muchas cosas se podrían evitar si los equipos profesionales le dieran más importancia y autoridad a la opinión de los doctores, entendiendo muchas veces que la propia economía de los mismos prioriza otro tipo de aspectos como la preparación propia de los jugadores y su desarrollo para poder obtener los resultados“, estableció el especialista médico.

Agregó que: “porque me ha tocado que el directivo quiere forzar la participación del jugador y en ese sentido, permitir que se le realicen los exámenes exhaustivos y no forzar. Muchas veces le he dicho a los médicos del deporte en pláticas que hemos tenido, que muchas veces las directivas no autorizan este tipo de revisiones exhaustivas, en este caso de cardiología, por el costo de los exámenes, pero sí un jugador vale millones de pesos, entonces el costo de los exámenes sería mínimo”

Aseveró también que: “lo importante es hacer conciencia y sobre todo generar la educación, de realizar los exámenes de este tipo y si son costosos, buscar la forma de hacer convenios con las instituciones médicas de salud pública para hacer accesibles los mismos análisis”

Escandón reconoció que muchas veces resulta muy costoso tener los controles exhaustivos de los jugadores para los propios equipos, “pero creo que tomando en cuenta el precio que llegan a tener sus contratos los futbolistas, sin duda que salvaguardar su integridad debería ser una prioridad”.

Respecto al tema de Juan Izquierdo, dijo que es algo lamentable la forma como perdió la vida el jugador uruguayo, sobre todo porque en el momento de que suceden los eventos cardíacos en un terreno de juego y a la vista de todos, surgen muchas interrogantes, pero que todas deberán ser respondidas con la necropsia que se realice al jugador para saber a ciencia cierta el factor que derivó en su fallecimiento.

“Sería una inconsciencia de mi parte establecer un juicio sobre lo que pudo acontecer o lo que pudo evitar este suceso tan lamentable, pero es un hecho que llama a tomar conciencia de la prevención en los exámenes clínicos a los jugadores, sobre todo por el esfuerzo tan grande a que someten sus cuerpos”, destacó el exespecialista del América.

Consultado respecto a la opinión que realizó el secretario de deportes de Uruguay Sebastián Bauzá respecto a que Juan Izquierdo había sido detectado con una arritmia cardíaca a los 17 años y que esta patología no le había impedido realizar su trabajo como jugador profesional, Escandón dijo que: “Creo que el jugador debió tener el visto bueno de los doctores para poder responder a las exigencias físicas”.

Más autoridad a los médicos de los equipos

Y añadió que: “si se habla de que este jugador ya había sido detectado con arritmias, obviamente era un foco rojo de atención y aunque en la actualidad la ciencia ha permitido que existan métodos para permitir que el jugador siga realizando su labor, sin duda sus exámenes y controles debieron ser más exhaustivos”.

En este sentido, también dijo que: “por esa razón, mi recomendación sería darle más importancia a los exámenes clínicos en todos los equipos, valorar más la implementación de un servicio médico especializado que tenga un control exhaustivo del estado físico y médico de los jugadores”.

Destacó también que este tipo de sucesos también puede ser una arma de dos filos y en donde los doctores también están en riesgo con su participación y opiniones, como sucedió con su colega italiano Giorgio Galanti, cardiólogo de la Fiorentina quien fue encarcelado en 2021 por una supuesta mala praxis para el jugador Davide Astori, capitán de ese equipo del Calcio, quien se desvaneció en el hotel de concentración.

“Hemos trabajado para hacer conciencia de qué tanto jugadores como atletas en que deben de checarse de una manera exhaustiva para tratar de evitar un problema. Cuando hacemos un chequeo dirigido, un chequeo grande, se pueden evitar hasta un 80% de las muertes. Y esto porque las principales causas de la muerte en futbolistas y deportistas cuando tienen menos de 33 años es la enfermedad conocida como cardiopatía hipertrófica”.

También destacó que muchas veces el ánimo de destacar, de salir adelante de los jugadores hace que los afectados muchas veces quieran evadir este tipo de controles “y es donde la labor de los médicos es ser exigente en los controles, pues como hemos dicho, una revisión exhaustiva puede ser la diferencia entre la vida y la muerte”.

Para finalizar reiteró que” la clave de todo es la prevención para evitar este tipo de sucesos, pero también la conciencia que deben tener los propios clubes en la necesidad de darle autoridad y reconocimiento a sus servicios médicos, valorando el costo beneficio de los atletas profesionales que tienen en sus filas”.

