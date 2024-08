Poncho De Nigris explota contra Adrián Marcelo

La participación del influencer Adrián Marcelo en “La Casa de los Famosos México” ha desatado opiniones divididas entre el público dentro y fuera de las redes sociales. Y es que si bien su ingreso era muy esperado por su comunidad digital, a lo largo de su estancia ha adoptado la reputación de “villano”, ganándose las críticas no solo del los seguidores del reality, también de una que otra celebridad. Tal ha sido el caso de Poncho De Nigris, quien obtuvo el tercer lugar dentro de la primera edición de la competencia.

Una de las actitudes del creador de contenido que desataron la ira de la audiencia se dieron durante la dinámica de posicionamiento, misma en la que lanzó una serie de comentarios a Arath De la Torre con respecto a su situación económica y su “falta de necesidad” de ganar el premio.

Fue en medio de la controversia que generaron estas declaraciones que Poncho De Nigris salió a despotricar en contra de Adrián Marcelo y hasta negó que entre ellos existiera una amistad.

Poncho de Nigris muestra su apoyo al “Cuarto Mar” de “LCDLFM 2”

A través de su cuenta oficial de X (antes Twitter), el famoso colocó dos videos en los que expresó su sentir ante la personalidad y ataques que el regiomontano ha mostrado contra el resto de habitantes de la casa.

“Adrián Marcelo nunca fue mi amigo porque siempre me estuvo tirando mierda, pero no me importa lo que piensen de mí. No quiero a esa gente cerca de mí, ni a sus fans. No me interesa ese público. Yo prefiero el público de la familia, ese es el mejor de todos“, se le escucha decir al también actor.

Asimismo, De Nigris reprobó que Adrián Marcelo trate de escudarse de sus acciones y palabras calificándolas como “humor negro”, pues rebasa la línea del respeto: “Una cosa es que sea un juego y que tomes herramientas para sacar del centro a las personas, pero ya los temas fiscales y personales… No sé si ustedes defienden esas cosas, pero muchos se escudan con el humor negro“, sentenció.

Para finalizar, apuntó a que en realities como “La Casa de los Famosos” es imposible ocultar la verdadera personalidad de cada persona.

“Se nota cuando quieres hacer daño, cuando eres envidioso y doble cara. ¿Cómo defiendes eso? Mucha gente se está dando cuenta de la neta, pero bueno, hay cosas que no se hacen”, declaró desde sus redes sociales.