Abba le pide a Trump que deje de usar sus canciones 

Universal Music ha pedido a la campaña de Donald Trump que deje de tocar las canciones de Abba en sus eventos porque no tienen autorización para usar sus éxitos, ni para mostrar un clip de 10 minutos de sus grandes himnos.

Los éxitos del grupo pop sueco Abba , incluidos Dancing Queen, The Winner Takes It All y Money, Money, Money, se tocaron en un mitin del compañero de fórmula de Trump, JD Vance, en julio en Minnesota.

Las canciones de Abba sonaron sin que se haya concedido permiso o licencia a la campana del aspirante a la presidencia.

“Junto con los miembros de Abba hemos descubierto que se han publicado videos en los que se ha utilizado la música de Abba en eventos de Donald Trump y, por lo tanto, hemos solicitado que dicho uso se elimine y se dé de baja inmediatamente“, dijo Universal Music a través de un comunicado de prensa.

Agnetha Fältskog, Björn Ulvaeus, Benny Andersson y Anni-Frid Lyngstad, que forman el grupo, han dicho que no harán más comentarios, pero han enfatizado su pleno apoyo a la declaración de Universal.

Abba se suma a los Rolling Stones, Bruce Springsteen, Rihanna, Prince y Adele , quienes se han opuesto al uso de su música en eventos asociados con el ex presidente.

Días atrás, el sello discográfico de Beyoncé envío una carta de cesar y desistimiento al equipo de Trump después de que su canción Freedom se usó en un videoclip que se compartió en línea. Sin embargo, Kamala Harris sí obtuvo el permiso para iniciar su campaña con un anuncio que incluye la misma canción.

Conforme pasan los días, la lista de las bandas o solistas que no desean ser relacionados con Donald Trump crece como la espuma, como una muestra de rechazo hacia el candidato a la presidencia.

