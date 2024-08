Trump comparte comentario vulgar sobre Harris en Truth Social

El candidato presidencial republicano Donald Trump compartió un comentario, que en redes sociales ha sido calificado de “vulgar” y “lascivo”, sobre la vicepresidenta Kamala Harris; acción que se suma a una serie de ataques degradantes del republicano en contra de su rival demócrata.



El comentario, que fue inicialmente publicado por uno de los partidarios de Trump, sugiere que Harris avanzó en su carrera política a través de favores sexuales, haciendo referencia a su relación pasada con el ex alcalde de San Francisco, Willie Brown.



Aunque Trump no fue el autor intelectual de dicho mensaje, sí tuvo la osadía de compartirlo, dejando en claro que comparte el mismo pensamiento.



“Es curioso cómo las mam*d*s impactaron de manera diferente en las carreras de ambas”, escribió el usuario de Truth Social Media al pie de una fotografía donde se observa a Kamala Harris y Hillary Clinton.



El comentario sobre Clinton es una referencia a su marido, el ex presidente estadounidense Bill Clinton, que tuvo un romance con la becaria de la Casa Blanca, Monica Lewinsky, en la década de los 90.



Ante la ola de señalamientos que recibió el repostero de Trump, el asesor principal de la campaña del candidato presidencial republicano, Jason Miller, dijo a CNN que había visto la publicación en las redes sociales, pero que no la había discutido con Trump, además, agregó que no sabía incluso si el magnate “había visto el comentario que estaba allí o simplemente la imagen”.



La acción de Trump se suma a las muchas declaraciones que ha dado en contra de la vicepresidenta de los Estados Unidos; la ha llamado “loca”, “desquiciada” y “tonta como una piedra”, además, ha insinuado falsamente que Harris ha restado importancia a su ascendencia negra.



Mientras Trump se toma un buen tiempo para atacar a su rival, algunos de sus donantes y asesores de campaña desean que se ciña más a las críticas políticas de la mano derecha de Biden y deje de lado las agresiones hacía su persona, lo que según algunos miembros de la coalición “Black Americans for Trump” lo único que le dejará son problemas con los votantes afroamericanos.

Hasta el momento, las campañas de Kamala Harris, Willie Brown, Hillary Clinton y Bill Clinton, no se han manifestado respecto a la acción de Donald Trump en redes sociales.

