Agenda de eventos: qué hacer en Los Angeles del 29 de agosto al 4 de septiembre

Ana Bárbara en el Grove

La cantante mexicana Ana Bárbara trae su gira “Bandidos” al City National Grove (2200 E. Katella Ave., Anaheim), donde presentará su disco más reciente, “Bordado a mano”, que estrenó en 2023 y que recibió nominaciones a varios premios. Mañana viernes 8 pm. Boletos desde $70. Informes ticketmaster.com.

Foto: Mezcalent Crédito: Mezcalent

Banda MS en el Forum

La Banda MS de Sergio Lizárraga está de gira con su tour “Edición Limitada”, que incluye los éxitos que la agrupación mexicana ha cosechado a lo largo de sus varias décadas de trayectoria. Ofrecerá un par de conciertos en el Kia Forum (3900 W. Manchester Blvd., Inglewood), donde también presentará “Tengo claro” y “Ya te perdí”, canciones que acaba de estrenar. Viernes y sábado 8 pm. Boletos desde $59. Informes ticketmaster.com.

Foto: Mezcalent Crédito: Mezcalent

Lupita Infante y Jacqie Rivera en el Levitt

Lupita Infante y Jacqie Rivera son las dos cantantes encargadas de cerrar la serie de conciertos de verano del Levitt Pavilion (2230 W. 6th St. Los Angeles), cuya edición 17 se efectúa en el parque MacArthur. Participa el ballet de danza contemporánea de Los Ángeles, Ajudisgua. Sábado de 6 a 10 pm. Entrada gratuita. Informes levittlosangeles.org.

Foto: Archivo Crédito: Cortesía

Dudamel, la LA Phil y películas de Marvel

En la Infinity Saga Concert Experience de Marvel Studios, Gustavo Dudamel conduce la Los Angeles Philharmonic en el estreno mundial de un concierto con melodías de los filmes de los estudios Marvel que tendrá lugar en el Hollywood Bowl (2301 Highland Ave., Los Angeles). Se interpretará música de 23 películas. Se escucharán los primeros acordes de filmes como Iron Man, Captain America y Thor. Viernes y sábado 8 pm. Boletos desde $28. Informes hollywoodbowl.com.

Foto: LA Phil Crédito: Cortesía

Música, sol y playa en Newport

En este fin de semana largo, el Newport Dunes Waterfront Resort (1131 Back Bay Dr., Newport Beach) recibirá a las familias con aventuras acuáticas, camiones de comida, entretenimiento en vivo, bandas tributo y actividades para todas las edades. Los visitantes pueden disfrutar del Inflatable Aquatic Park, cuyas enormes atracciones incluyen un tobogán de 17 pies, icebergs para escalar, barras trepadoras, colchones para saltar y más. Boletos desde $15. El evento es solo por el fin de semana; los inflables permanecerán. Informes newportdunes.com.

Foto: Cortesía

Toto en el Bowl

Toto tuvo éxitos como “Rosanna”, “Hold The Line”, “I’ll Be Over You” y su multipremiado éxito “Africa”. A la fecha, continúa cautivando audiencias con su música siempre vigente. En su próximo concierto en el Hollywood Bowl (2301 Highland Ave., Los Angeles), Christopher Cross estará a cargo de abrir el show. Domingo 1 de septiembre 7:30 pm. Boletos desde $35. Informes hollywoodbowl.com.

Tributo a Michael Jackson

El Michael Jackson Tribute Concert, parte de las Irvine Nights en el Great Park Live (8000 Great Park Blvd., Irvine), recordará la música del celebrado rey del pop. Participan bandas que interpretan canciones del desaparecido cantante. Hoy jueves 7 pm. Entrada gratis con reservación. Informes irvinenights.com.

Festival Fool In Love en el Hollywood Park

El festival Fool in Love, que tendrá lugar en los jardines Hollywood Park del estadio Sofi (1001 Stadium Dr., Inglewood) trae una lista de algunos de los artistas más románticos de la historia del pop, del rock y del R&B, entre ellos Carlos Santana, Al Green, Lionel Richie, Kool & The Gang, Diana Ross, Baby Bash, Los Lobos, Malo y Tierra. Sábado desde las 11 am. Boletos desde $200. Informes foolinlove.com.

Foto: EFE Crédito: authors

Exhibición sobre el Nova Music Festival

La Nova Music Festival Exhibition, en el Hayden Place (8631 Hayden Pl., Culver City), narra los eventos sucedidos el 7 de octubre en el Nova Music Festival que se realizaba en el sur de Israel. Celebra la belleza de la música como vehículo de alegría y unidad, y documenta la trágica interrupción debido a un ataque terrorista. Termina el 8 de octubre. Boletos desde $8. Informes novaexhibition.com.