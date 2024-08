Caleb Plant siente que la revancha con Canelo Álvarez vale la pena

Caleb Plant, excampeón de peso supermediano de la Federación Internacional de Boxeo (FIB), siente que la revancha con Saúl ‘Canelo’ Álvarez vale la pena porque en el primer encuentro entre ambos fue muy reñido.

En una entrevista con BoxingScene, Plant cree que vencer a Trevor McCumby podría abrirle la puerta a una segunda pelea con Canelo Álvarez porque todavía hay tensión competitiva entre ambos, pero esperará a ver qué le depara el futuro.

“El hecho de que nos hayan trasladado a la cartelera de Canelo podría generar esas conversaciones para una revancha. No importa dónde me pongan. Pueden ponerme en el estacionamiento y podemos pelear. Como saben, no estoy aquí solo para ganar dinero. Vengo a pelear. Y ahora mismo estoy concentrado en pelear contra Trevor, y estoy emocionado de ser parte de un gran evento”, dijo.

Canelo Álvarez pondrá en juego sus cinturones contra Edgar Berlanga. Crédito: John Locher | AP

“Quién sabe qué tan probable sea (que me den una revancha con Canelo), pero siento que vale la pena, especialmente porque tuvimos una pelea competitiva la primera vez. Probablemente la primera vez estaba 6-4 antes del undécimo asalto. Siento que vale la pena. Pero nunca he sido el tipo de persona que ruega por una pelea”, agregó.

En la primera pelea entre ambos en noviembre del 2021, Canelo Álvarez tuvo una de las peleas más complicadas de su carrera frente a Caleb Plant, quien batalló hasta que no pudo más. En el asalto número 11 el mexicano, con un recto de izquierda y un volado de derecha, mandó a la lona al estadounidense y lo venció por nocaut técnico para convertirse en campeón indiscutible de peso supermediano.

Tres años después, Plant y el mexicano estarán juntos en la misma cartelera el 14 de septiembre en Las Vegas. El estadounidense peleará por el título interino de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) de las 168 libras contra Trevor McCumby, mientras que su rival defenderá sus cinturones ante Edgar Berlanga.

De ganar, el excampeón de la FIB se acercaría a una revancha contra Canelo Álvarez o podría ajustar cuentas sobre el ring con el boricua si destrona al tapatío en el fin de semana que celebrará el Día de la Independencia de México.

Caleb Plant fue noqueado por Canelo Álvarez cuando se enfrentaron en el 2021. Crédito: Steve Marcus | AP

Caleb Plant, de 31 años, viene de perder contra David Benavídez por decisión unánime en marzo de 2023 y busca volver a la columna de los ganadores. El estadounidense cuenta con marca de 22 triunfos (13 por la vía rápida) y dos derrotas en su carrera (contra el Monstruo Mexicano y Canelo Álvarez).

Por su parte, Saúl ‘Canelo’ Álvarez, de 34 años, pudo recuperarse de un mal comienzo y venció en las tarjetas de los jueces a su compatriota Jaime Munguía en Las Vegas. El campeón unificado de las 168 libras tiene marca de 61 victorias (39 por nocaut), dos derrotas y dos empates en su carrera como profesional.

