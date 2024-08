Expolicía es sentenciado a dos años y medio de prisión por robar y vender droga

John Abel Baca, un ex oficial del Departamento de Policía de Inglewood, fue sentenciado a dos años y medio de prisión federal por robar cocaína a encarcelados y revenderla en la calle.

Baca, de 48 años, residente de la ciudad de Whittier y quien tenía una carrera de 21 años en el Departamento de Policía de Inglewood, era también representante del sindicato de policías.

El exagente fue sentenciado por el juez Jame V. Selna, quien le ordenó el pago de una multa de $40,000.

Baca fue hallado culpable de abusar de su autoridad como oficial de la ley. La venta de drogas la realizó desde comienzos de 2020.

El expolicía latino se declaró culpable en octubre de 2023 de un cargo de distribución de cocaína.

“El acusado -un veterano del Departamento de Policía de Inglewood- abusó de su posición como agente de la ley para realizaar sus actividades de tráfico de drogas”, dijo el fiscal federal Martín Estrada, “Agradezco al Departamento de Policía de Inglewood por llevar al acusado ante la justicia, alguien que quebrantó su juramento de proteger al público”.

“El expolicía Baca manchó su placa y deshonró a la mayoría de aquellos que sirven y protegen a nuestras comunidades con integridad”, añadió Akil Davids, director asistente a cargo de la oficina del Buró Federal de Investigación (FBI).

“El caso sirve como un recordatorio de que nadie está por encima de la ley y que la conducta criminal no será tolerada”.

De acuerdo con el Departamento de Justicia (DOJ), Baca distribuyó cocaína en dos ocasiones. La primera vez, en abril de 2021, a un comprador.

Después, entregó aproximadamente un kilogramo de cocaína al mismo comprador, durante una entrega en mayo de 2021, a cambio de $22,000 en efectivo.

En febrero de 2021, el comprador encubierto informó al FBI de que Baca, en ese entonces un agente policial activo, previamente le había ofrecido venderle un kilogramo de cocaína , dos kilogramos de heroína “China Blanca” , y una cantidad ilimitada de polvo negro de heroína. El comprador reportó que Baca realizó las transacciones cuando era oficial del IPD.

El negocio fallido de Baca se vino abajo cuando una reunión secreta que tuvo a finales de abril de 2021 fue grabada. Baca le proporcionó una muestra de la cocaína al comprador, para que éste la entregara a sus presuntos compradores.

Durante esa junta, Baca también le ofreció al comprador que le vendería un kilogramo de heroína “China Blanca” por $10,000.

Muchos días después, el expolicía negoció el precio de un kilogramo de cocaína por $22,000 en efectivo, y, tras ello, envió un ladrillo de cocaína al lugar de trabajo del comprador, el 4 de mayo de 2021.

Ese mismo día, John Abel Vaca cobró el dinero en la residencia de su comprador.

“Doble estándar de justicia”

Najee Ali, director del Proyecto Islamic Hope y activista de la comunidad afroamericana, reaccionó a la sentencia del expolicía hispano diciendo que era “una vergüenza”.

“Es una vergüenza porque no solamente ese policía traicionó la confianza de la comunidad, y porque debió haber recibido una sentencia mayor y pasar más tiempo en la cárcel”, dijo Ali.

“Se trata de un doble estándar de justicia, porque jóvenes afroamericanos y latinos son castigados severamente cuando son acusados de algún tipo de delitos como los que cometió el policía”.

De la misma forma se expresó Lee Bailey, un experto en cultura urbana, quien manifestó su incredulidad por la sentencia aplicada al expolicía latino.

“En lo absoluto, esa no es justicia”, criticó. “Es una bofetada a la cara; no puedo entender cómo el juez llegó a esa decisión”., añadió. ‘Es injusto. No conozco un estatuto o algún tipo de limitación que le fue impuesta al juez. Sería interesante saber cómo sucedió eso de solo dos años y medio de prisión federa [para John Abel Baca]”.

Abuso sexual

En otro caso que involucró a un oficial del orden en un delito grave tuvo como protagonista a Sean Essex ,el ex ayudante del Departamento del Alguacil del condado de Los Ángeles .

En enero de este año, Essex fue sentenciado a 40 años de prisión estatal por el juez George González Lomelí, luego de que no impugnó el cargo de abusar sexualmente de cuatro niñas de entre 4 y 13 años. Una víctima fue abusada en 2006, mientras que tres más fueron abusadas entre 2013 y 2022. Essex también debe registrarse como delincuente sexual.

“El horrible abuso sexual que el Sr. Essex infligió a estas jóvenes víctimas no solo ha violado su juramento como agente de la ley de proteger y servir a la comunidad, sino que también ha dejado a estos niños con un trauma de por vida”, dijo en su oportunidad el fiscal de distrito del condado de Los Ángeles, George Gascón.

“Los niños tienen un derecho inviolable a la seguridad y la protección. Las víctimas han demostrado un tremendo coraje al presentarse y hablar sobre el abuso que sufrieron a manos del Sr. Essex”, expresó Gascón.

“La Oficina de Servicios para Víctimas de nuestra oficina continuará ofreciendo asistencia y recursos a las víctimas y sus familias para ayudarlas a sanar mientras enfrentan este trauma”.