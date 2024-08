Ivonne Montero explota ante críticas sobre su apariencia

La cantante y actriz mexicana Ivonne Montero no está dispuesta a tolerar los ataques en su contra, mucho menos cuando estos están fundamentados en su físico, así lo dejó saber en una reciente publicación donde puso un alto a sus detractores con un contundente mensaje que dejó a más de uno con la boca abierta.

El desafortunado ataque se dio luego de que la ganadora de la segunda temporada de “La Casa de los Famosos” compartiera un video en el que lució un maquillaje con sombras oscuras y un labial rojo desde una terraza, detalle que al parecer fue suficiente para desatar una ola de comentarios negativos hacia su persona.

Por esta razón, Ivonne Montero decidió lanzar un mensaje donde no solo puso un alto a quienes la criticaron, también lanzó una poderosa reflexión que resonó entre los usuarios que componen su comunidad digital.

“¿Qué j*didos te importa cómo me maquillo yo?”, cuestionó en el audiovisual publicado desde su cuenta oficial en Instagram. “Es increíble que, en lugar de apreciar un momento tan hermoso, prefieran enfocarse en lo negativo, en criticar por el simple hecho de querer molestar”.

Visiblemente molesta, la famosa explicó que el día que realizó la polémica publicación estaba más maquillada de lo habitual porque asistió a una fiesta temática. Y aunque este hubiera sido un “look de diario”, no debería ser motivo de críticas.

“Después de 25 años de carrera, la gente debería saber cómo soy, que me gusta arreglarme y sentirme bien. Si no te gusta, no tienes que decir nada. No te estoy pidiendo tu opinión”, añadió dentro de su mensaje. “Si no te gusta, cámbiale. No me interesa escuchar o leer críticas malintencionadas porque no van a cambiar quién soy. Tengo 50 años y soy libre de ser como quiera ser“.

Para finalizar, Ivonne Montero reflexionó sobre el papel que cumplen las redes sociales como herramienta para los ‘haters’: “Estamos viviendo una época de mucha agresión, tanto verbal como visual y energética. Es preocupante ver hacia dónde nos estamos dirigiendo como sociedad”, dijo.