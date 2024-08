¿Tensión entre Gala Montes y Karime Pindter?

En las últimas semanas de “La Casa de los Famosos”, el equipo conocido como “team mar” ha demostrado una notable cohesión entre sus miembros. Sin embargo, la reciente propuesta de Gala Montes de incorporar a Agustín Fernández, del equipo rival, ha generado fricciones dentro del grupo. Karime Pindter, una de las integrantes más destacadas, no dudó en expresar su descontento con esta idea.

Durante el transcurso del reality show, la atracción entre Gala y Agustín ha sido evidente, aunque no se ha formalizado ningún tipo de relación entre ellos, especialmente considerando que Gomita también ha mostrado interés en el argentino. Este triángulo amoroso ha intensificado la tensión, especialmente después de que Agustín, al haber ganado la posición de líder, compartiera la suite con Gala y Gomita, creando un ambiente de cercanía que no ha pasado desapercibido.

La sugerencia de Gala de sumar a Agustín al equipo “mar” fue rápidamente rechazada por Karime, quien dejó claro su desacuerdo. “No se va a cambiar de equipo tan fácil, no lo necesitamos, la neta…”, afirmó tajantemente la actriz de 24 años. Karime argumentó que el equipo ya se encuentra en un momento óptimo y que cualquier cambio podría perjudicar la armonía existente. Además, mencionó que, según su madre, Agustín no goza de mucho apoyo fuera de la casa.

La respuesta de Karime reflejó una postura firme: “Pues… en mi opinión, yo no quisiera tener a ese wey en mi cuarto, estamos más a gusto así, estamos superpadre, no va con nuestras vibes, ya estamos completos; son los dos papás y las tres hijas locas; hasta sería hacerle un favor y no estamos para caridad”.

El desacuerdo entre Gala y Karime no se limitó a la cuestión de Agustín. La tensión se exacerbó cuando Gala citó una frase de Manelyk, una ex amiga de Karime que se hizo famosa en el reality “Acapulco Shore”. Karime, visiblemente incómoda, pidió a Gala que evitara repetir esas palabras, dado que su ruptura con Manelyk se debió a celos por un interés amoroso compartido.

En resumen, mientras el equipo “mar” continúa consolidándose, las diferencias internas y las tensiones personales podrían influir en la estabilidad del grupo. El futuro del equipo y su cohesión dependerán de cómo manejen estas disputas y de la capacidad de sus miembros para mantener la armonía en medio de los desafíos del reality show.