Paola Durante afirma que peleó con Mariana Echeverría fuera de ‘LCDLF’

La salida de Mariana Echeverría, de ‘La Casa de los Famosos México 2’, ha sido una de las más polémicas del programa y esto se debe a sus problemas con los otros participantes. Recientemente, Paola Durante aseguró que discutió con la comediante durante una de las galas del programa.

Durante admitió que interrumpió una discusión entre Brenda Bazares y Echeverría. Todo comenzó cuando la esposa de ‘Mayito’, como es llamado Mario Bazares, aseguró que Gomita -al salir del reality- se daría cuenta de todo lo que ocurre y “pobrecita”.

Echeverría le dijo que “dejará el hate”. En ese instante, Durante la interrumpió y le dijo: “A ver, el hate tú lo organizaste allá adentro contra Mario y contra mí. Adentro es un juego, aquí afuera no te lo voy a permitir. Discúlpame, pero yo no te lo voy a permitir porque ya nos hicieron demasiado daño como para que tú sigas juzgando nuestra historia”.

Paola Durante acusó a Mariana con la producción

Fue así como Durante decidió quejarse del comportamiento con la producción de ‘La Casa de los Famosos’ y les exigió que la alejarán de Echeverría.

“Yo no puedo estar con esa señora, su energía tan fuerte, tan fea”, mencionó Durante en un programa transmitido por TikTok.

“Desde que llegó a maquillaje que yo sí me iba a parar a saludarla y me puso como un ‘stop’ (alto) de ‘ni te conozco’ y dije ‘wow, o sea, ¿qué pasa?’ Dices adentro que afuera no eras así, entonces sí eres afuera y adentro así”, continuó.

Después de su expulsión del reality show, Echeverría ha recibido innumerables críticas por su comportamiento. Sus comentarios hacia Briggitte, los miembros del Cuarto Mar y su mala distribución de la comida la llevaron a ser una de las menos queridas del reality.

Se presume que la actriz incumplió con su contrato con Televisa y estaría vetada por cinco años, además, otros rumores apuntan a que se mudará de la Ciudad de México.

