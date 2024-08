Guaynaa borra sus fotos con Lele Pons y debuta en OnlyFans

Una nueva polémica azota al cantante Guaynaa y a su esposa Lele Pons. Y es que en medio de los rumores de una infidelidad, el exponente de música urbana no ha hecho más que echarle leña al fuego al borrar todo rastro de sus fotografías junto a la influencer en sus plataformas digitales.

Fue durante la tarde del pasado 29 de agosto que el público identificó que el perfil oficial de Instagram del cantante sufrió algunas alteraciones que dejaron a más de uno con la boca abierta. Estas incluyeron la eliminación de decenas de fotografías y videos, destacando aquellas donde posaba en compañía de su esposa.

Lele Pons responde a rumores de infidelidad de Guaynaa

Sin revelar la razón detrás de su decisión, Guaynaa optó por dejar solo dos postales dentro de su perfil que lo dejaron ver posando desde una terraza vistiendo solo un par de bóxers. Como descripción, el famoso adelantó que tenía una sorpresa preparada para sus fanáticos.

No pasó mucho tiempo antes de que el intérprete de temas como “Se te nota”, “Perreo Intenso” y “Rebota” informara a su comunidad digital sobre el proyecto que lo llevó a vaciar su cuenta de Instagram.

Se trató de nada más y nada menos de incursión a la polémica plataforma de contenido para adultos OnlyFans, donde a solo unas horas de haber debutado, ya cuenta con poco más de 2,500 suscritos y ‘me gusta’.

¿Guaynaa le es infiel a Lele Pons?

Los comentarios y opiniones divididas con respecto a su hazaña no se hicieron esperar, destacando aquellos como: “¿Vacante para ser tu fotógrafo?”, “Lo sabía!!! Only Fanssss”, “Toma todo mi dinero”, “Se me cumplió el sueño”, “Se dio cuenta cómo puede explotar su potencial” y “No me había emocionado tanto, hasta que vi esto”, se lee en la red.