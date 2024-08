Raúl de Molina termina hospitalizado tras “El Gordo y la Flaca”

El conductor cubano Raúl de Molina encendió las alarmas entre sus fanáticos recientemente tras darse a conocer que fue hospitalizado de emergencia una vez concluida la emisión de “El Gordo y la Flaca”. ¿Cuál fue la razón? Aquí te contamos los detalles.

De acuerdo con el testimonio del famoso, este comenzó a presentar una serie de síntomas que la orillaron a trasladaron a un hospital cerca del foro de Univision en el que laboran: “Me empecé a sentir mal después de la historia de Juan Gabriel, me empezaron escalofríos en el cuerpo y estos escalofríos los tengo hace como una semana pero los he tratado de ver, he hablado con los doctores“, indicó.

Además de este síntoma, Raúl De Molina contó que dio tremendo susto a la producción al encontrarse a punto del desmayo: “Me sentí tan mal que casi me desmayo aquí, entonces todo el mundo se preocupa, querían llamar al 911, Lili cargó conmigo, llamó a Gloria Estefan, llamó a toda la familia para que en un hospital cercano a Univision me llevaran para allá“, indicó.

Raúl De Molina indicó que su temor y el del equipo médico que lo atendió era que los estudios realizados apuntaran a un diagnóstico de Malaria, pues recientemente realizó un viaje a África para un recorrido en safari.

Sin embargo, la suerte estuvo de su lado y las pruebas mostraron esta no sería su afección: “Mientras me tratan me hacen todas estas pruebas y encontraron que todo estaba bien, todo salió bien”, contó ante las cámaras.

A pesar de que los escalofríos lo llevaron a parar al hospital una segunda ocasión el pasado jueves, Raúl De Molina expresó que su salud ha evolucionado favorablemente: “Salió, gracias a Dios, todo bien en todos los análisis y las cosas que me hicieron”.

Mientras tanto, optó por enfocar su atención en el nuevo logro que ha alcanzado junto a la conductora Lili Estefan: “Me dicen ‘no vengas hoy, no te preocupes’. Y vine porque tengo el día libre mañana y tenemos que hacer una entrevista para una gala donde nos están dando un reconocimiento”, dijo para finalizar.