Verizon planea lanzar los mensajes satelitales en otoño

Verizon, uno de los principales proveedores de servicios de telecomunicaciones en Estados Unidos, anunció que lanzará su nueva función de mensajes satelitales en otoño de 2024. Esta tecnología, que promete transformar la manera en que los usuarios se comunican en áreas remotas y sin cobertura, ya se encuentra disponible en los dispositivos más recientes, como los iPhone 15 y los Pixel 9.

La expectativa es que los iPhone 16, que serán presentados el próximo 10 de septiembre, también cuenten con esta capacidad desde su lanzamiento.

¿En qué consiste la función de mensajes satelitales?

La función de mensajes satelitales permite a los usuarios enviar y recibir mensajes de texto cuando no tienen acceso a una red celular o Wi-Fi. Esto es posible gracias a la conexión directa con satélites en órbita, lo que garantiza la comunicación en situaciones de emergencia o en ubicaciones donde la infraestructura tradicional de telecomunicaciones es inexistente o insuficiente.

El despliegue de esta tecnología es particularmente relevante para quienes frecuentan áreas rurales, montañosas o marinas, donde la conectividad es a menudo limitada o nula. Además, ofrece una capa adicional de seguridad en caso de desastres naturales u otros eventos que interrumpan los servicios de telecomunicaciones tradicionales.

Disponibilidad en los nuevos iPhone 16 y Pixel 9

La incorporación de esta función en los iPhone 15 y Pixel 9 ha sido recibida con entusiasmo por los consumidores y expertos en tecnología. Estos dispositivos, lanzados en 2023, han marcado un hito al ofrecer conectividad satelital como una opción estándar. La función es especialmente útil para quienes valoran la seguridad y la capacidad de mantenerse comunicados en cualquier circunstancia.

Con la presentación de los iPhone 16 programada para el 10 de septiembre de 2024, se espera que Apple continúe esta tendencia. Los rumores indican que el iPhone 16 no solo incluirá la función de mensajes satelitales, sino que podría mejorarla, ofreciendo una mayor velocidad de transmisión de datos y compatibilidad con una red satelital más amplia.

Verizon ha confirmado que su nueva función de mensajes satelitales estará disponible a través de un acuerdo con Skylo, una empresa especializada en la conectividad satelital. A diferencia de otros servicios, que dependen de costosos terminales satelitales dedicados, la solución de Skylo permite que los dispositivos móviles convencionales se conecten a satélites geoestacionarios.

Verizon planea ofrecer esta función como un servicio complementario a sus planes de datos móviles, con un costo adicional para los usuarios que deseen activarla. Los detalles específicos sobre la estructura de precios aún no se han revelado, pero se espera que Verizon ofrezca diferentes niveles de servicio, dependiendo de la cantidad de mensajes y la cobertura deseada.

La compañía también ha señalado que la función no está diseñada para reemplazar las redes celulares tradicionales, sino para complementarlas en situaciones donde no haya cobertura. Esto significa que, aunque los usuarios puedan enviar y recibir mensajes de texto mediante satélites, no podrán realizar llamadas telefónicas ni acceder a internet mediante esta tecnología.

Implicaciones para el futuro de la conectividad

La introducción de mensajes satelitales en dispositivos convencionales marca el comienzo de una nueva era en las telecomunicaciones. A medida que más operadores y fabricantes de dispositivos adopten esta tecnología, es probable que veamos una mayor integración de servicios satelitales en los planes de datos móviles tradicionales.

Verizon, con su enfoque en la conectividad satelital, está bien posicionado para liderar esta transición. Si bien el servicio se lanzará inicialmente con un enfoque en mensajes de texto, no se descarta que en el futuro se amplíe para incluir llamadas de voz e incluso acceso a internet en áreas remotas.

La decisión de Verizon de lanzar su función de mensajes satelitales este otoño es un desarrollo significativo en la industria de las telecomunicaciones. Con el respaldo de Skylo y la disponibilidad de esta tecnología en dispositivos populares como los iPhone 15 y Pixel 9, es probable que veamos una rápida adopción de este servicio, estableciendo un nuevo estándar para la conectividad global.

