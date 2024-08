Carlo Ancelotti descarta presión por el gran inicio del FC Barcelona

El director técnico del Real Madrid, Carlo Ancelotti, negó que sienta una presión adicional por el gran comienzo de temporada que está protagonizando el FC Barcelona, actual líder de LaLiga y que viene de conseguir una aplastante victoria sobre el Valladolid (7-0).

Horas antes del encuentro que tuvo este sábado el cuadro catalán, el estratega italiano habló en rueda de prensa previo al duelo que los actuales campeones del torneo español disputarán ante el Betis, en donde buscarán sacudirse las malas sensaciones que quedaron tras el 1-1 ante Las Palmas esta semana.

“¿Estar a cuatro puntos del FC Barcelona? Es solo un detalle. Nos ha afectado más no ser capaces de mostrar una mejor versión, no los cuatro puntos. No estamos contentos. No hemos jugado bien pero la temporada es muy larga”, comentó Carlo Ancelotti ante los medios de comunicación.

El director técnico del Real Madrid, Carlo Ancelotti, durante un entrenamiento en la Ciudad Deportiva del Real Madrid en Valdebebas en la capital española. Crédito: J.P. Gandul | EFE

Sin embargo, esa distancia entre el Real Madrid y el FC Barcelona se amplió ahora a siete puntos a la espera de lo que pueda hacer este domingo el cuadro merengue en el Santiago Bernabéu ante el Betis en su encuentro correspondiente a la cuarta fecha del campeonato español.

“Carletto” sí reconoció que existe una “preocupación” por la falta de buenos resultados que está teniendo el equipo blanco en este comienzo de temporada en el que suma un triunfo además de un par de empates y que dicha sensación no tiene nada de malo.

“Estar preocupado no es una mala sensación, significa que te ocupas del problema que tienes. Hemos tenido un problema en los últimos partidos, no hemos sido capaces de tener un bloque compacto todo el partido, hemos sufrido en la recuperación y esto hay que mejorarlo con un trabajo colectivo”, dijo.

El entrenador italiano del Real Madrid, Carlo Ancelotti, conversando con el astro francés, Kylian Mbappé, durante una sesión de entrenamiento del cuadro merengue. Crédito: Borja Sánchez-Trillo | EFE

Satisfecho con Kylian Mbappé

Contrario a los cuestionamientos que ha recibido en estos primeros partidos Kylian Mbappé por su actuación el entrenador italiano del Real Madrid, Carlo Ancelotti, se muestra contento con el rendimiento del astro francés a pesar de que todavía no se ha podido estrenar como goleador en LaLiga.

“Kylian Mbappé está jugando muy bien. Ha sido muy peligroso para los rivales aunque no haya marcado. Se ha movido muy bien en el frente de ataque”, comentó el experimentado estratega reduciendo la presión sobre el delantero galo que se incorporó al Real Madrid a partir de esta temporada.

“No hay problema de adaptación con Mbappé. Los problemas han venido en el trabajo defensivo, que tiene que ser un poco más colectivo y, obviamente, los delanteros son los menos involucrados en él”, agregó el italiano dejando claro dónde están los puntos por corregir en este Real Madrid.

Sigue leyendo:

– Vinícius Júnior pide calma a la afición merengue ante los rumores sobre su posible salida: “Quiero hacer historia en el Real Madrid”

– Tras su presentación como nuevo jugador del Rayo Vallecano: James Rodríguez se perderá el encuentro contra el FC Barcelona

– Kylian Mbappé sufre hackeo de una de sus cuentas en redes sociales y se hacen públicos mensajes fuera de contexto