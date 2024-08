El CJNG recluta a jóvenes en central de autobuses bajo falsas ofertas de empleo

Muchas son las personas que optan por unirse a las filas del crimen organizado, pero hay un sector, del que poco se habla, que entra a él por la fuerza y sin quererlo termina sirviendo al narco. Varios casos así se están registrando en el estado mexicano de Jalisco, y el responsable es el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

En el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, activistas dieron a conocer esta faceta que el cártel de las cuatro letras ha usado en varias ocasiones para reclutar por la fuerza a nuevos integrantes, el foco de este acto ilegal es la Nueva Central Camionera de San Pedro Tlaquepaque, donde se han registrado 16 desapariciones del 1 de enero al 26 de agosto de 2024.

Jorge Ramírez, profesor de sociología y miembro del Comité Universitario de Análisis en Materia de Desaparición de Personas, publicó los datos antes mencionados, además brindó una entrevista a Canal 44 en la que detalló que cree que el CJNG está detrás de las desapariciones, usando falsas ofertas de trabajo para lograrlo.

Esos datos fueron recopilados de las denuncias interpuestas por los familiares de personas desaparecidas, así se determinó que 16 casos ocurrieron en la nueva central de autobuses de Tlaquepaque y que, de esas ausencias, sólo cuatro han sido localizadas.

Historias detrás de las desapariciones

Carlos Antonio Hernández tiene 24 años, la última vez que lo vieron fue el pasado 6 de agosto, ese mismo día acudió a la central de autobuses, iba a una entrevista de trabajo para ocupar el puesto de chofer, pero no regresó.

Su madre, Norma Alicia Orozco Espinoza, detalló en entrevista con medios de comunicación que cuando fue a denunciar le dijeron que en los últimos días se levantaron varios reportes por personas desaparecidas en la terminal, según informó Radio Fórmula.

Otro joven, Adriel Jese, fue recogido por un taxi de plataforma en la Central y desapareció luego de ello, mientras que Aldo González, un estudiante de la Universidad de Guadalajara, desapareció cuando se dirigía a la Nueva Central de Autobuses en Tlaquepaque.

Respuesta de las autoridades

Jalisco es el estado con más desapariciones en todo México, país en el que se vive una crisis por esta situación, sumando más de 110,000 casos, por lo que en las últimas dos décadas ha visto nacer varios colectivos buscadores de personas, conformados principalmente por madres.

Pero algo que frena a solucionar un problema es no reconocerlo, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, dijo que en el estado no hay crisis de desaparición de personas y que en la central señalada no está ocurriendo lo que se dice, además dijo que las personas no localizadas se ausentan de manera voluntaria.

Por su parte, el coordinador estratégico de Seguridad, Ricardo Sánchez Beruben, admitió que hay 12 investigaciones por la ausencia de personas en la central de autobuses, pero coincidió con Alfaro en que los jóvenes se ausentan voluntariamente.

“Es muy grave que en Jalisco se esté negando o reste importancia al reclutamiento forzado que está ocurriendo en la central de autobuses y otros puntos. No se trata de ausencias voluntarias”, escribió Jorge Ramírez en su cuenta de X.

