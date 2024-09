Niurka Marcos confiesa que ¡ya vive con su novio!

Niurka Marcos, la conocida vedette cubana, ha decidido dejar de lado las polémicas que rodean a su ex pareja, Juan Osorio, y las críticas hacia la obra de teatro Aventurera para centrarse en una nueva etapa de su vida: el amor.

La actriz y cantante ha compartido con sus 2.5 millones de seguidores en redes sociales que está enamorada de su nuevo galán, un joven conocido en Instagram como ‘Bruno, el príncipe’.

La pareja, que ha captado la atención de muchos, no ha perdido tiempo en formalizar su relación, e incluso ya viven juntos. Según las últimas declaraciones de Niurka, la convivencia no solo ha sido un paso natural en su relación, sino también una forma de ahorrar en gastos, revelando con humor que ahora no tiene que pagar renta.

Durante una entrevista en el programa De primera mano con Gustavo Adolfo Infante, Bruno Espino, el joven de 20 años menor que Niurka, habló sobre su relación con la vedette. En una de las respuestas más sorprendentes, Bruno admitió no conocer a Niurka en su faceta pública antes de conocerla personalmente. Aseguró que su conocimiento sobre la actriz era limitado, y que su interés en ella se basa en su relación personal y no en su fama. “Sé con quién estoy: con la que está conmigo, me cuida, me ama y me protege. Todo el mundo me dice ‘cuidado’, pero no tengo de qué cuidarme”, comentó Bruno.

Niurka también reveló que Bruno es el primer hombre con quien se siente cómoda durmiendo abrazada toda la noche, una experiencia que antes no disfrutaba debido al calor. La vedette destacó que este aspecto de su relación ha sido una agradable sorpresa y que su convivencia ha sido una forma de optimizar recursos. “Ese dinero que él se gasta en su renta, se lo puede dar a sus hijas. Tiene dos niñas hermosas”, expresó Niurka.

A pesar de la cercanía que ya muestra con la familia de Bruno, Niurka aclaró que aún no ha tenido la oportunidad de conocer a sus hijas. Sin embargo, sus propios hijos han mostrado interés en conocer a su nuevo pareja, lo que augura una integración familiar en el futuro cercano.

Este nuevo capítulo en la vida de Niurka Marcos marca un contraste notable con la controversia que a menudo la ha acompañado, y muestra un lado más personal y estable de la vedette cubana. Con su relación en marcha y su reciente mudanza, Niurka parece estar disfrutando de una etapa de felicidad y tranquilidad en su vida.

