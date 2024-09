“Chucky” Lozano marca en victoria del PSV y es líder goleador en la Eredivisie

Cuatro goles en cuatro partidos. Ese es el saldo que tiene Hirving “Chucky” Lozano en este comienzo de temporada en la Eredivisie en donde el delantero mexicano ya se coloca de momento como el máximo goleador del naciente campeonato neerlandés.

Este domingo, “Chucky” Lozano volvió a aparecer en el once titular del PSV Eindhoven y el mexicano no dejó pasar la oportunidad de agitar las redes y poner su granito de arena en la clara victoria de su equipo ante el Go Ahead Eagles (3-0) con la que mantienen su invicto y el liderato del torneo.

El delantero mexicano de 29 años se hizo presente en el marcador al minuto 27 luego de una gran jugada colectiva que termino con un pase entre líneas de Luuk de Jong para que Lozano quedara frente al portero y definiera con un remate colocado al palo izquierdo de la portería rival.

https://twitter.com/futpicante/status/1830265733365875166 La gran acción que armaron los jugadores del PSV Eindhoven y que terminó con la anotación del delantero mexicano Hirving “Chucky” Lozano que llegó a cuatro tantos esta temporada.

Para ese momento el PSV, actual campeón de la Eredivisie, ya se encontraba arriba en el marcador gracias a un tanto conseguido por Guus Til (m.11) también habilitado por De Jong. La victoria se terminó sellando al minuto 63 con el tanto de Joey Veerman que le puso cifras definitivas al partido.

Comienzo endemoniado

Hirving “Chucky” Lozano está viviendo al máximo sus últimos meses con el PSV Eindhoven con el mexicano protagonizando un gran arranque de temporada en el que ya suma cuatro goles en igual cantidad de partidos disputados.

Después de comenzar en el banco de suplentes y aprovechar su oportunidad al marcar un doblete en su primer partido que terminó en victoria sobre el Waalwijk (5-1), “Chucky” Lozano le mandaba el primer aviso el director técnico Peter Bosz para que lo tomara más en cuenta.

El delantero Hirving “Chucky” Lozano celebrando con sus compañeros del PSV Eindhoven su anotación ante el Go Ahead Eagles. Crédito: BART STOUTJESDIJK | EFE

En el siguiente compromiso, contra Heracles (1-3) repitió como suplente pero para el duelo ante el Almere City (1-7) le llegó su primera oportunidad de estar en el once titular y el mexicano no defraudó: gol y asistencia para ganarse su puesto en el encuentro de este domingo ante el Go Ahead Eagles.

Una vez más, “Chucky” Lozano respondió a la confianza y terminó marcando su cuarto gol de esta naciente temporada en la que se despedirá del PSV a mediados de campaña para unirse a su nuevo club, el San Diego FC a partir de diciembre para afrontar la nueva temporada de la MLS a partir de febrero.

A pesar de su gran momento en el torneo neerlandés, el atacante mexicano se quedó fuera del primer llamado de Javier Aguirre en su nueva etapa al frente de la Selección de México para la doble fecha de partidos FIFA de este mes. Previamente, Lozano también se había perdido la Copa América 2024.

