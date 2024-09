Horóscopo de hoy de Nana Calistar 01 de septiembre de 2024

Piscis

Es importante que cuides mucho la parte de tus sentimientos pues sueles flagelarte y culparte de errores tontos que no te corresponden. Podrías sentirte triste al terminar el día al extrañar a varias personas importantes para ti. Llegarán a ti noticias buenas la siguiente semana mediante llamada o mje en redes sociales. Siempre fuerte, optimista con el corazón en alto, no temes a cambios pues sabes que en ellos radican nuevas oportunidades. Tu gran amor siempre será tu familia, tu carácter tan prepotente y dominante podría no encajar entre todas las personas sin embargo no viniste a este mundo a darle gusto a nadie. Cuídate de el refresco o el alcohol pues dentro de poco tiempo comenzarás a sufrir sus consecuencias. Sabes bien cómo lograr tus metas y quien te traiciona paga las consecuencias. Se rompe relación de amistad y podrías salir muy dañado o dañada. Si tienes ya una relación va a mejorar mucho la comunicación sin embargo tus inseguridades podrían ocasionar una fuerte discusión con tu piores nada en caso de tener. Es posible que cambie mucho tu carácter en próximas fechas pues te darás cuenta de ciertos secretos que habían sido guardados y que ahora saldrán a la luz.

Acuario

Es momento que veas atrás y te des cuenta si el camino que has seguido ha valido la pena, no te pongas límites en lo que quieres hacer y lograr pues la vida te pondrá los escenarios correctos para que consolides lo que te propongas. Vienen días en los cuales no sabrás de qué manera actuar o hacia qué camino seguir, una persona que aparecerá en tu vida en estos días te va a apoyar mucho. No seas tan pronto o pronta cuando conoces a alguien, da tiempo de averiguar más sobre esa persona recuerda que si entregar la caricia a la primera. Ten mucho cuidado con dos situaciones muy perras se vendrán encima y necesitarás ponerte muy bien las pilas para que no te hagan tonto o tonta. Es momento de que te despabiles y comiences a ver más por ti, disfruta lo que la vida te pone frente a ti y no te quedes con ganas de nada, recuerda que más vale arrepentirse que no haber hecho y disfrutado lo que la vida pone a tu paso. En los dineros poco a poco verás la luz a tus deudas. Aprende de tus caídas y no vuelvas a confiar en quién te ha llenado tu existencia de mentiras y reproches. La vida te dará una sorpresa muy pronto.

Capricornio

Ten cuidado con buscar reemplazos en el amor pues las condiciones no se prestan para eso, podrías dañar a terceras personas e iniciar una relación en la cual no la pasarás nada bien. No te dejes manipular por nadie, aprende a tomar tus propias decisiones. Dos amores muy importantes están por presentarse. Busca la manera de canalizar tu energía en cosas que te dejen algo de provecho. Ese negocio que traes en mente podría resultar, estas en las mejores fechas para echarlo andar. Nuevos amores se aproximan, pero quizás no logres identificarlos pues estarás pensando en la persona incorrecta que ya una vez te afectó la existencia. Cuídate de chismes en los cuales podrías andar, pues hay amistades que comenzarán a hablar de ti y tratar de perjudicarte. Pon atención a tus sentidos y tus sueños pues te mostrarán esas respuestas que tanto has buscado. No eches en saco roto los consejos que las personas que te aman te dan pues te meterás en graves problemas. Ya no caigas en los mismos juegos por los que ya pasaste hace tiempo, no es necesario.

Sagitario

Amistad o comadre te tiene mucha envidia, aguas porque podría salarte tus planes. En los dineros mejorarás mucho, pero aprende a poner atención en tu económica últimamente gastas mucho en tonterías que no son indispensables y no necesitas. Ten cuidado a quien le cuentas tus cosas pues podrías cometer una indiscreción y hablar más de la cuenta, trata de ser más selectivo en esa cuestión. ¡Que se te quite lo tonto o te volver a ver la cara! Surgirá la duda sobre tus sentimientos pues podrías estar sintiendo algo por dos personas. Ya no trates de aparentar algo que no eres para complacer a alguien que ni te masca, no naciste para mendigar amor así que deja de actuar como si no valieras nada pues vales más de lo que tú crees o piensas. Viene cama de placer con amistad, vecino o expareja, ten cuidado podrías meter el corazón dónde no debes y salir lastimado o lastimada esperando que te den algo que no harán. Si quieres mejorar lucha por ello, a veces caes en la flojera bien feo y por esa razón no logras hacer nada. Nuevos amores han de llegar y entre ellos una persona de piel blanca que te va a cambiar tu manera de pensar y de ver la vida.

Escorpión

Vienen días de mucha reflexión en los cuales podrías mandar bien lejos a personas que solo han estado como una carga en tu vida. Se cancela evento social. Amores del pasado regresan, te darás cuenta de que son asunto olvidado. Infecciones en garganta en estos días y dolores de cuerpo. Un divorcio o separación en amistad se hará presente en no más de un mes y te pedirán el consejo. Un viaje muy perro en el cual te van a desflorar podría pasar en próximas fechas. Ten presente que nadie va a meter las manos al fuego por ti así que deja de andar con bandera de santo ayudando a quien no lo merece. Tienes un buen corazón y tu familia constituye algo muy importante sin embargo caes mucho en provocaciones debido a que no saben comprender y aceptar tus decisiones. El amor se manifestará cuando menos lo pienses, pero ten cuidado no abras tu corazón a la primera a quien apenas ha llegado a tu vida. Es momento que hagas una limpieza en casa pues tienes objetos que te roban energía al no ser utilizados y no tener ningún tipo de utilidad. Encamamiento con expareja o nuevo amor, ten cuidado pues podrías poner el corazón y terminar más que enamorado o enamorada.

Libra

Cambios importantes se aproximan entre ellos la llegada de una persona de piel blanca la cual te hará ver tu suerte, ten cuidado y no confíes tan pronto o podrías cometer grandes errores. Si tienes pareja podría haber problemas por causa de celos e infidelidades que sucedieron en el pasado pero que seguirán afectando. Personas van y personas vienen en tu vida, pon mucha atención a quienes quieres conservar. Recuerda que amistades se van otras regresan, no abras la puerta a quien decidió irse por su cuenta o de lo contrario te arriesgarás a que te haga lo mismo No seas tan aprensiva o aprensivo y aprende a valorar a las personas que tienes a tu alrededor y cuando hay que soltar déjalas que sigan su camino pues ha terminado el ciclo de ellos en tu vida. En el amor se visualizan cambios, desenamoramiento o desilusión en puerta, deja que la vida te sorprenda pues vienen nuevas personas a tu vida. Amistades nuevas se visualizan en tu terreno y la posibilidad de encariñarte o sentir necesidad de una de ellas. Piensas muchas cosas antes de dormir y llegas a deprimirte mucho, el futuro no existe, recuerda que tu presente es lo más importante, aprende a trabajar en él. Aprende actuar más con la cabeza y no tanto con el corazón, aprende a ser más frío o fría y no exponer tus sentimientos tan rápido o podrías salir dañado.

Virgo

No te deprimas si algo no sale como esperas, dale tiempo a al tiempo para que las cosas se den, recuerda que todo es un proceso. No te alejes tanto de tu pareja, algunas veces dedicas mucho tiempo a otras cuestiones, la relación se ha enfriado mucho y podrías perder terreno bastante valioso. La vida te pondrá en el camino correcto solo escucha más a tu corazón. Cuida lo que comes pues hay infecciones en puerta. Recuerda quién eres y hacia donde te diriges, no pierdas el rumbo de tu vida ni cometas errores de los cuales podrías arrepentirte. Te vienen cambios en tu estado de ánimo podrías herir con tus palabras a una persona que significa mucho para ti. Vienen cambios importantes en cuestión del carácter pues vas a madurar y ya no tan fácil te verán la cara. Recuerda de dónde vienes y hacia dónde vas, no te dejes influenciar por gente tonta que solo quiere afectar tu existencia y arruinar tus planes, varios amores de tu pasado se harán presentes en estos días. Una amistad anda queriendo regresar pues en tu pasado te bufo y terminaron mal, piensa si vale la pena conservarla, sino es así no pierdas tu tiempo en lo mismo.

Leo

Ten cuidado con lo que sale de tu boca pues podrías meter en problemas a una amistad por andar hablando de más. Vienen momentos de mucha reflexión que deberás de atender en el momento, ya no te martirices por lo que no pudo ser y pon tu empeño y energía en eso que siempre quisiste conseguir. Es importante que pongas un alto a esas personas que se andan metiendo en lo que no les importa en tu vida, tu defecto es que dejas pasar estas cuestiones y cuando menos acuerdas ya estás hasta la cabeza del problema. Amistad anda despotricando tu vida privada. Familiar te visitará. Si dañaste a alguien en tu pasado en estos días sufrirás algo similar recuerda que el karma te observa. Días buenos, se resolverán problemas que tienen que ver con trámites, te cuidado a quien le cuentas tus cosas pues podrías cometer errores al confiar demasiado en las personas. Chismes por parte de un familiar y sueños que te revelarán hechos que pasarán en no más de 2 semanas. Pensamientos acerca de un viaje o de una compra, hazlo, estas en el mejor momento. No guardes rencores por personas que no decidieron seguir contigo, recuerda que por algo pasan las cosas, valórate un poco más y date la oportunidad de creer en tu capacidad de tener a quien se te de tu gana.

Cancer

Necesitas hacer más ejercicio y mover más las agarraderas, ya no lo hagas por lucir cuerpazo criminal, hazlo por sentirte mejor físicamente. Ten cuidado con lesiones en los huesos o dolores musculares pues estarán a la orden del día. Te llegan noticias favorables del extranjero o de familiares lejanos. Si tienes una relación es posible que cierto chisme llegue a tu pareja y te reclame, pon las cartas sobre la mesa. Tu problema es esperar que la gente te trate y valore como tú lo haces con ellos, recuerda que no todos piensan como tú. Eres un ser fuerte que no necesita mendigar amor para poder ser querido y admirado, no bajes la guardia por nadie. Vienen días en los cuales desearás regresar al pasado, no es necesario, lo que pasó ya fue y por algo las cosas no terminaron como tú querías, enfrenta lo que viene y date la oportunidad de iniciar de cero, tienes la capacidad para ser feliz no pierdas más tu tiempo con lamentaciones inútiles. Cuídate de amistades falsas pues te estarán rondando y buscando la manera de provocarte y hacerte quedar mal con otras personas. Comentarios tontos pásatelos por el arco del triunfo, que ya no te importen. Si tienes una relación, ponte águilas que tienes competencia y hay 2 que tres que te le andan echando los perros a tu pareja.

Géminis

Aguas con las viejas chismosas de tu vecindario te pueden meter en problemas. Te enteraras de chisme de una amistad que te dejara impactado e impactada. Chismes al por mayor de dos amistades una de pelo lacio con y una de ojos cafés. Si tienes pareja debes aprender a tratarla mejor y mostrarle cuanto la quieres, has descuidado mucho la relación por invertir tu tiempo en otras tonterías que de verdad nada te dejan. No andes tanto de calzón quitado porque hay probabilidades de embarazos. Aguas con las enfermedades respiratorias y dolores musculares, te van a joder mucho. Deja de dejar las cosas para mañana y atiende tu vida hoy antes de que sea demasiado tarde porque eres muy de esos y esas, el face se ha vuelto una distracción en tu vida y ese es el motivo de que te atrases en tus deberes, ponte las pilas y saca ya los pendientes. Cuida más tu carácter y no vuelvas a lamentarte de esos errores que cometiste que gracias a eso hoy eres esa perra sin corazón, ya no te la volverán hacer pues has aprendido del golpe y de cada caída. Si sientes necesidad de volver al pasado que sea solo para despedirte de eso que ya dolió. Posibilidades de un viaje, y te enteras de una boda. Trata de salir de la rutina y no hacer siempre los mismos porque eso es lo que te afecta o te cansa de la vida.

Tauro

Cree más en tu persona y en lo que eres capaz, aprende a no confiar en amores de una noche y mantén siempre la guardia para que no jueguen con tu confianza. Ya no es momento de lamentaciones, vales más de lo que te imaginas y es momento de crecer como persona y ser humano. Deja que tus sueños y metas se materialicen, aléjate de esas personas que te dicen que no podrás y que se la pasan deprimidos y lamentándose por todo en la vida, solo te llenan de malas energías y no te dejan avanzar. Un viaje y la oportunidad de cambiar un defecto con el que has cargado desde hace muchos años. Cuida tu entorno y no dejes nada para mañana pues podría ser demasiado tarde. En el amor viene un lazo muy fuerte por una amistad que podría darse una relación, se ve noche de placer o cama en próximas fechas y será una aventura pues es con una persona que conocerás en próximas fechas. Planearas un viaje familiar y te va a ir de maravilla. Si tienes pareja demuéstrale tu amor pues la relación se ha ido apagando por falta de detalles, sonrisas y pasión. Dinero extra y oportunidad de visitar familia en otra ciudad. Viene un embarazo o nacimiento en próximas fechas sino está en tus planes tener hijo cuídate más que nunca.

Aries

Termina amistad en próximas fechas debido a ciertos roses o problemas que venían cargando ya desde hace tiempo. Deja que cada uno se rasque con sus uñas, ya no es momento de meter las manos al fuego por nadie, día a día empezarás a madurar y a quitar a la fregada a toda esa gente que te ha estorbado. Si tienes trabajo ten cuidado con chismes de oficina pues hay personas que te envidian hasta el aire que respiras. Trata de ser más considerado en tus pensamientos, te llegas agredir mucho o culpar mucho de situaciones en las cuales tú no eres el culpable, el peor juez de tu persona eres tú mismo. En lo laboral crecerás y una notica de amistad podría hacerte sentir un poco mal. Tu talón de Aquiles siempre será tu familia. Vienen días grises, podrías deprimirte al ir a la cama al pensar en personas que ya no son parte de tu vida y de tu mundo. Cuidado con esperar más de alguna persona podrías llevarte ciertas decepciones. Dios te dio el poder de lograr lo que te propongas aprovéchalo, haz caso a tu sexto sentido pues te va a indicar cuando algo no es para ti y es momento de dejar de luchar. Ya no te quedes con ganas de nada y recuerda que más vale arrepentirse que quedarse con las ganas. Podrías ser víctima de una estafa, así que no caigas en apuestas tontas ni inviertas tu dinero en algo de lo que no estás seguro.