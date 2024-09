Reintegración de Yolanda Saldívar: una psicóloga explica cómo podría ser

Han pasado casi 30 años desde que Yolanda Saldívar fue condenada a cadena perpetua por el asesinato de Selena Quintanilla, y su posible liberación en 2025 bajo libertad condicional ha generado un gran revuelo entre los seguidores de la difunta Reina del Tex-Mex.

La noticia no solo ha causado una ola de reacciones en la comunidad de fanáticos de Selena, sino que también ha planteado numerosas preguntas sobre cómo será la reintegración de Saldívar a la sociedad tras tantos años en prisión. En un reciente segmento del programa “La Mesa Caliente,” la psicóloga Vivian González abordó la complejidad que podría implicar la posible libertad de Saldívar y las consecuencias tanto para ella como para quienes la rodeen.

“Ella es un caso totalmente diferente, evidentemente porque sabemos cuáles son las circunstancias y por qué obtuvo esa fama tan negativa”, señaló González, enfatizando que el proceso de reintegración social para Saldívar podría ser particularmente desafiante.

González explicó que Saldívar podría experimentar lo que se conoce como el Síndrome del Prisionero, un término no clínico que describe una serie de comportamientos, pensamientos y emociones de personas que han pasado largos periodos en prisión. “Están acostumbrados a una estructura bien estrecha, bien rígida, bien dogmática en la cárcel. Cuando salen no saben que hacer con su tiempo, no saben qué hacer con la disciplina, no son capaces de tomar decisiones, evidentemente o posiblemente haya desarrollado u a paranoia porque esta persona ha sido incluso sujeto de amenazas en la cárcel por lo que hizo”, detalló la psicóloga.

“Ósea que posiblemente esté muy cautelosa, en vigilia, paranoica, aislada totalmente de la familia, de los amigos”, agregó González.

Además, González mencionó otro fenómeno conocido como el Síndrome de la Puerta Abierta, donde los presos, por miedo o ansiedad, prefieren no salir de la cárcel. Sin embargo, la experta destacó que Saldívar podría no encajar completamente en este perfil, dado algunas cosas que ha dicho en entrevistas.

“Tengo entendido que ha dicho que ha querido trabajar con Shakira”, dijo González.

¿Cuándo podría salir Yolanda Saldívar de la cárcel?

Yolanda Saldívar, quien cumple una condena de cadena perpetua por el asesinato de Selena Quintanilla, podría tener la oportunidad de salir bajo libertad condicional el 30 de marzo de 2025.

Para ese momento, se habrán cumplido 30 años desde el trágico incidente ocurrido en 1995 en un hotel en Corpus Christi, Texas. Saldívar ha estado cumpliendo su sentencia en la Unidad Mountain View, una prisión para mujeres en Gatesville, Texas.

Debido a la gravedad de su crimen y la notoriedad del caso, Saldívar permanece en aislamiento por su propia seguridad, evitando el contacto con otras reclusas.

El documental sobre Saldívar en Oxygen

En la docu-serie de tres partes titulada “Selena & Yolanda: The Secrets Between Them“, transmitida en Oxygen, Yolanda Saldívar cuenta su versión de los eventos que llevaron al asesinato de Selena Quintanilla.

A lo largo del documental, Saldívar afirma que la muerte de la cantante fue accidental y no premeditada, negando las acusaciones de malversación de fondos. Sin embargo, estas declaraciones han sido recibidas con escepticismo y controversia, especialmente entre los fanáticos de Selena y su familia, quienes se han negado a participar en el proyecto. La serie ha generado un debate sobre la ética de dar voz a una figura tan polémica.

