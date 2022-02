Christian Nodal es comparado con Yolanda Saldívar, la asesina de Selena Quintanilla

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Después que anunciara su rompimiento con Belinda, el cantante Regional Mexicano Christian Nodal firmó con Sony como nueva casa disquera. En las imágenes que se publicaron en los medios y según El Heraldo, el cantante lucía un poco más “rellenito”. Es decir, con algunas libritas extras. Esto hizo que de inmediato, los internautas compararan a Nodal con Yolanda Saldívar, la asesina de Selena Quintanilla.

-¡Mira! ¿Esa es Yolanda Saldivar?

-Es ella o Christian Nodal se ha descuidado mucho pic.twitter.com/luBTo1JXGN— México Es Springfield (@MexSpringfield) February 23, 2022

Los memes para Christian Nodal no se han hecho esperar en las redes sociales. Muchos de sus fans aseguran que el ex de Belinda ha ganado peso y además, su nuevo look en el cabello lo hace lucir muy similar a la responsable de la muerte de la cantante Tex Mex Selena Quintanilla y es que hablamos de la muy poco querida Yolanda Saldívar, su asesina. View this post on Instagram A post shared by LTV Honduras (@ltv_honduras)

Mientras el cantante trata de olvidar a Belinda y pasar por el trago amargo de estar en boca de todos, mientras se estipula si la separación de la pareja se debió efectivamente a problemas de dinero, Christian Nodal sigue adelante con su carrera. Justamente hace unos días arrasó en el reglón Regional Mexicano en el reciente Premio Lo Nuestro. Además firmó con nueva discográfica. Pero como todo famosos exitoso, Christian Nodal está a la orden de las críticas y de los memes también. Como ahora, que muchos de su fans han comparado a Christian Nodal con la muy repudiada asesina de Selena quintanilla, Yolanda Saldívar. View this post on Instagram A post shared by La Lengua 🤪😜😛😋😝CHIZMES (@lalenguateve)

Muchos dicen que es por su cabello, otros que es por haber engordado. Pero lo cierto es que, este parecido que le achacan a ambos será solo en apariencia. Christian Nodal no solo aporta a la cultural de su país México en el mundo entero, sino que nada tiene que ver con un crimen tan doloroso como lo fue la muerte de esta grande. De hecho, es ahí donde Christian Nodal tiene una similitud pero con la propia Selena. En carisma y talento. Aquí les dejamos el video de “Ya no somos ni seremos“, que cuenta con tantas reproducciones en Youtube.

