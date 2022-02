VIDEO: Belinda estaría furiosa con Christian Nodal y le responde cantando la canción ‘Mentiras Cab…’

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

A pesar de los múltiples comunicados que ha lanzado la cantante de origen español, Belinda, sobre su ruptura con Christian Nodal, esto ya parece estrategia de marketing, pues ahora resulta que la intérprete ibérica decidió responder a la canción de su ex con otra melodía, pero más subida de tono que la del sonorense, pues la llamó “Mentiras Cabrón”.

Ante esto las especulaciones sobre los motivos que llevaron a que los “Nodeli” terminara continúan a una semana de que Nodal hiciera oficial el fin de su relación con Belinda, por ello la cantante decidió no quedarse atrás y sacar un nuevo material, después de 11 años de no sacar un material propio, el cual parece tener una fuerte relación con algo que ya vivió.

Y es que el intérprete de “Adiós Amor” estrenó apenas hace menos de dos días la canción “Ya no somos ni seremos”, la cual tuvo un gran recibimiento por parte de sus seguidores, además de que muchos aseguraron que era una dedicatoria para Belinda por su reciente separación y por el evidente parecido de la actriz del video con la cantante de origen español.

“Creíste cuando te fuiste que sin ti yo no podía que no te superaría, siempre iba a estar triste, pasaron los días y te sorprendiste cuando me perdiste”, se puede escuchar en los primeros segundos del demo de género urbano que ha llamado la atención debido a que hace aproximadamente cinco años que la cantante no compartía música nueva sin que se tratara de una colaboración.

Ambos cantantes han coincidido en compartir canciones sobre el fin de una relación romántica. Por un lado, Nodal dice en su sencillo: “Quise mi piel llenarla de tatuajes pa’ cubrir los besos que dejaste, puedo ocultar la historia que vivimos, pero no puedo borrarte” y por el otro, Belinda canta: “No quiero un man que se esté creyendo mejor que yo, siempre peleando y comportándose como un cabrón, me cansé de tus mentiras ya no quiero tus besos”.

La canción de Christian es más melancólica mientras que Belinda buscó ser más grosero y altanera, pues se nota que cantó desde el enojo y un supuesto fastidio de un amante con quien no congenió y que no era lo que ella esperaba, por lo que la única persona en quien se ha pensado para relacionarla es el compositor de 23 años con quien mantuvo una relación de un año y medio y se pensaba casar.

“No quiero un bobo que crea que me controla ni los fines de semana estar sola, como me dejabas esperando por horas, ahora las llamadas que tú haces se ignoran”.

Esta canción de Belinda, muestra una faceta más altanera de la cantante que le ha agradado a sus “Beli fans” como ella misma les llama, pues celebraron su regreso musical.

Hasta el momento cada uno está llevando su proceso de duelo tras la separación de formas distintas, Belinda ha buscado pelea con la prensa a través de amenazas en redes sociales de tomar acciones legales pues no le gusta cómo se han expresado de ella al señalarla como oportunista y ambiciosa pues muchos han hecho recuento de sus antiguas parejas, quienes han dado diversos detalles de cómo es en realidad la originaria de Madrid.

Mientras que Nodal se ha refugiado en su carrera, pues ha mantenido actualizados a sus seguidores sobre lo que ha estado haciendo, como el reciente cambio de disquera, sus presentaciones en Honduras y Costa Rica, así como el anuncio de una colaboración con Maná.

