Identifican como venezolanas a la mujer y la niña que murieron en un incendio en Philadelphia

Autoridades informaron que la mujer de 31 años y la niña de 8 años que murieron en un incendio residencial registrado en Philadelphia la mañana del sábado 24 de agosto eran de nacionalidad venezolana.

El hecho tuvo lugar en una vivienda de hilera en la cuadra 900 de Granite Street a eso de las 7.33 a.m. Los bomberos que respondieron a la emergencia reportaron que al llegar se encontraban seis personas atrapadas en las llamas.

Un vecino pudo rescatar a un hombre de 32 años y a su hijo de 9 años. Sin embargo, no alcanzó a llegar a sacar a la mujer y la niña por el colapso del techo de la casa.

Los rescatistas transportaron al hombre a Temple University Hospital donde fue ingresado en condición crítica por quemaduras en el rostro y la espalda, mientras que el menor fue llevado a St. Christopher’s Hospital también en estado de gravedad con quemaduras en los brazos, piernas y espalda.

Otros dos hombres, uno de 28 ,y otro del que se desconoce la edad, también resultaron con quemaduras, pero al menos uno huyó del lugar sin recibir atención médica. También perecieron dos gatos de la familia y un perro pudo salvarse.

Vecinos de la cuadra dijeron a Telemundo 62 que en la casa donde se registró el incendio vivía una familia venezolana que se había mudado hace dos meses y un hombre guatemalteco que rentaba un cuarto.

El heroico relato del vecino que pudo rescatar a parte de la familia venezolana

Richard Castro se levantó la mañana del 24 de agosto y al salir de su casa de Granite Street al noreste de Philadelphia para ir a beber café a la casa de los vecinos se percató que la vivienda se estaba quemando. No dudo ni un segundo en acudir a rescatarlos.

Con la ayuda de un vecino rompió la puerta principal de la casa. Pese a que sufre cataratas en ambos ojos, en medio del humo negro y las llamas pudo ver al padre y al hijo de la familia venezolana que vivía en esa residencia y pudo sacarlos.

“Tengo cataratas y vi al papá y al nene, no sé cómo porque estoy ciego prácticamente. El venía pa’ donde mí y se chocó contra la pared porque no veía y parecía que se estaba derritiendo. Toda la piel me cayó encima, lo agarré y lo tiré pa’ fuera. Ahí vi al nene que se cayó, me agaché y gateé por debajo del fuego para agarrarle la mano y sacarlo”, relató a Telemundo 61.

Castro explicó que en su mente lo que tenía era sacar a los ocupantes de la estructura para que no murieran, pero el colapso del techo del segundo nivel y las fuertes llamas no le permitieron llegar hasta la madre y la hijita quienes perecieron en el siniestro.

“No lo pensé dos veces, porque son mis amistades y creo que lo harían por mí. Yo me estaba volviendo loco, si no entro pa’ dentro me vuelvo loco. Yo le salve la vida a ellos y a los vecinos que estaban durmiendo en la casa del lado y no sabían”, agregó.

“Es como decir el diablo estaba metido ahí adentro. La verdad no sé, mi mente estaba ida, lo único que pensaba era sacarlos de ahí. No me importaba más na’. Me da depresión y no puedo dormir. Veo la cara de él (el padre rescatado) cuando me cayó encima y cuando parecía que se derretía”, recordó.

Hasta el momento se desconoce la causa del incendio registrado en la casa Philadelphia, pero los bomberos dijeron que no hallaron detectores de humo en la estructura.

